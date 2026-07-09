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NHL: Familie gerät in Lebensgefahr - Schweizer Star unterstützt Hilfskräfte bei Rettung
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
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Normalerweise vollbringt Nico Hischier seine Heldentaten auf dem Eis. In seiner Heimat sorgt der NHL-Star nun auch mit seiner Hilfsbereitschaft für Schlagzeilen.
Nico Hischier hat in seiner Heimat mit einer bemerkenswerten Hilfsaktion für Aufsehen gesorgt. Der Schweizer Eishockey-Star beobachtete wie eine vierköpfige Familie in einem Gummiboot auf dem Fluss Aare bei Bern immer weiter in Richtung eines Stauwehrs gezogen wurde.
Wie das Schweizer News-Portal "20 Minuten" berichtet, unterstützte der Spieler von den New Jersey Devils in der nordamerikanischen NHL die herbeigeeilten Rettungskräfte ohne zu zögern.
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Hischier wiegelt ab: Hilfsaktion "selbstverständlich"
Auf Anfrage von "20 Minuten" erklärte Hischier sein Handeln sei "selbstverständlich" gewesen. Dementsprechend wollte der 27-Jährige auch nichts von Lobeshymnen auf sich wissen. "In dieser Situation ist jeder für Unterstützung dankbar und wir waren alle froh, dass am Schluss niemand zu Schaden kam", sagte der First-Overall-Pick von 2017.
Der Kantonspolizei Bern zufolge überstand die gerettete Familie den Vorfall letztlich unbeschadet. "Durch die Polizei konnte das Boot schließlich mittels eines Wurfsacks an Land gezogen und die vier Insassinnen und Insassen unverletzt gerettet werden", meldeten die Gesetzeshüter.
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Hischier erlebt bewegten Sommer
Für Hischier ist die Episode die nächste Etappe in einem bewegten Sommer. Mit der Schweizer Nationalmannschaft gewann der Eidgenosse bei Eishockey-Weltmeisterschaft im eigenen Land in diesem Jahr zum dritten Mal in Serie die Silbermedaille.
Zudem gaben die Devils in der vergangenen Woche bekannt, dass der Center seinen auslaufenden Vertrag um fünf Jahre bis 2032 verlängert hat. Sein neues Arbeitspapier, dessen Laufzeit 2027 beginnt, bringt Hischier insgesamt 58,5 Millionen US-Dollar ein.
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