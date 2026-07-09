Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Eishockey

NHL: Familie gerät in Lebensgefahr - Schweizer Star unterstützt Hilfskräfte bei Rettung

Veröffentlicht:

von Leopold Grünwald

ran Eishockey WM live

Eishockey-WM: Kahun berichtet - Frühstück mit einer NHL-Legende

Videoclip • 02:33 Min

Normalerweise vollbringt Nico Hischier seine Heldentaten auf dem Eis. In seiner Heimat sorgt der NHL-Star nun auch mit seiner Hilfsbereitschaft für Schlagzeilen.

Nico Hischier hat in seiner Heimat mit einer bemerkenswerten Hilfsaktion für Aufsehen gesorgt. Der Schweizer Eishockey-Star beobachtete wie eine vierköpfige Familie in einem Gummiboot auf dem Fluss Aare bei Bern immer weiter in Richtung eines Stauwehrs gezogen wurde.

Wie das Schweizer News-Portal "20 Minuten" berichtet, unterstützte der Spieler von den New Jersey Devils in der nordamerikanischen NHL die herbeigeeilten Rettungskräfte ohne zu zögern.

Mehr Eishockey-Videos

- Anzeige -
- Anzeige -

Hischier wiegelt ab: Hilfsaktion "selbstverständlich"

Auf Anfrage von "20 Minuten" erklärte Hischier sein Handeln sei "selbstverständlich" gewesen. Dementsprechend wollte der 27-Jährige auch nichts von Lobeshymnen auf sich wissen. "In dieser Situation ist jeder für Unterstützung dankbar und wir waren alle froh, dass am Schluss niemand zu Schaden kam", sagte der First-Overall-Pick von 2017.

Der Kantonspolizei Bern zufolge überstand die gerettete Familie den Vorfall letztlich unbeschadet. "Durch die Polizei konnte das Boot schließlich mittels eines Wurfsacks an Land gezogen und die vier Insassinnen und Insassen unverletzt gerettet werden", meldeten die Gesetzeshüter.

Die nächsten Livestream auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

  • Gleich live

    Live in 50 Minuten • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    95 Min

    Gleich live

    Live in 50 Minuten • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    95 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 13:00 • Radsport

    Tour de France im Livestream: 6. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    270 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 13:00 • Radsport

    Tour de France im Livestream: 6. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    270 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby

    Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby

    Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby

    Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby

    Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport

    MotoGP - der Deutschland-GP live

    Verfügbar auf Joyn

    70 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport

    MotoGP - der Deutschland-GP live

    Verfügbar auf Joyn

    70 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball

    Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball

    Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby

    Nations Championship: Japan - Irland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby

    Nations Championship: Japan - Irland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport

    GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    85 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport

    GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    85 Min

Hischier erlebt bewegten Sommer

Für Hischier ist die Episode die nächste Etappe in einem bewegten Sommer. Mit der Schweizer Nationalmannschaft gewann der Eidgenosse bei Eishockey-Weltmeisterschaft im eigenen Land in diesem Jahr zum dritten Mal in Serie die Silbermedaille.

Zudem gaben die Devils in der vergangenen Woche bekannt, dass der Center seinen auslaufenden Vertrag um fünf Jahre bis 2032 verlängert hat. Sein neues Arbeitspapier, dessen Laufzeit 2027 beginnt, bringt Hischier insgesamt 58,5 Millionen US-Dollar ein.

Mehr NHL-News

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr Eishockey-Videos