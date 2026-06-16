NHL - Trotz Finaleinzug: Golden Knights trennen sich von Tortorella

Die Vegas Golden Knights haben sich nur zwei Tage nach der verlorenen Finalserie der nordamerikanischen Profieishockey-Liga NHL von Headcoach John Tortorella (67) getrennt. Dies gab das Franchise aus Nevada am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

"Wir danken John für die Arbeit, die er unserem Team seit seinem Amtsantritt in die Organisation gegeben hat", sagte Golden Knights General Manager Kelly McCrimmon: "Seine Erfahrung und Führungsstärke erwiesen sich als der Schub, nach dem wir gesucht hatten, und halfen dabei, uns ins Stanley-Cup-Finale zu führen".

Ende März hatten die Golden Knights John Tortorella als Nachfolger von Bruce Cassidy für die letzten acht Spiele der regulären Saison und die Playoffs verpflichtet. Unter seiner Führung gewann Las Vegas sieben der acht Hauptrundenspiele und sicherten sich den Sieg in der Pacific Division. In den Playoffs setzten sie sich zunächst gegen JJ Peterka und die Utah Mammoth (4:2) sowie anschließend gegen die Anaheim Ducks (4:2) und die Colorado Avalanche (4:0) durch. Im Stanley-Cup-Finale unterlagen sie schließlich den Carolina Hurricanes mit 2:4.