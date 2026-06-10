Nach dem Ausgleich der Carolina Hurricanes gegen die Vegas Golden Knights ist die Finalserie in der NHL wieder gänzlich offen.

Die Carolina Hurricanes haben im Stanley-Cup-Finale ausgeglichen. Im vierten Spiel der NHL-Finalserie siegte das Team aus North Carolina in der Nacht zu Mittwoch gegen die Vegas Golden Knights mit 5:3. Damit steht es nach vier gespielten Partien in der Best-of-Seven-Serie 2:2, es ist nach wie vor alles offen.

Kapitän Jordan Staal entschied das Spiel mit zwei Treffern (13., 47.) Die Hurricanes waren bereits nach 66 Sekunden in Führung gegangen und hielten das Spiel lange Zeit fest in der Hand.

Doch Vegas glich im zweiten Drittel zum 3:3 aus. Schließlich war es Hurricanes-Kapitän Staal, der sein Team zum Sieg schoss. Nach einem Sturz bekam er den Puck noch mit der Rückhand aufs Tor.