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Wieder alles offen: Carolina Hurricanes gleichen NHL-Finalserie aus

Veröffentlicht:

von SID

Die Carolina Hurricanes feiern ihren Sieg

Bild: picture alliance/FR172212 AP/SID/Candice Ward

Nach dem Ausgleich der Carolina Hurricanes gegen die Vegas Golden Knights ist die Finalserie in der NHL wieder gänzlich offen.

Die Carolina Hurricanes haben im Stanley-Cup-Finale ausgeglichen. Im vierten Spiel der NHL-Finalserie siegte das Team aus North Carolina in der Nacht zu Mittwoch gegen die Vegas Golden Knights mit 5:3. Damit steht es nach vier gespielten Partien in der Best-of-Seven-Serie 2:2, es ist nach wie vor alles offen.

Kapitän Jordan Staal entschied das Spiel mit zwei Treffern (13., 47.) Die Hurricanes waren bereits nach 66 Sekunden in Führung gegangen und hielten das Spiel lange Zeit fest in der Hand.

Doch Vegas glich im zweiten Drittel zum 3:3 aus. Schließlich war es Hurricanes-Kapitän Staal, der sein Team zum Sieg schoss. Nach einem Sturz bekam er den Puck noch mit der Rückhand aufs Tor.

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Hurricanes gleichen Finalserie aus

"Ich wusste, dass ich ihn hatte", sagte Staal. "Meine Güte. Meine Füße hatten sich ineinander verheddert. Aber ich habe noch genug Kraft hinter den Schuss bekommen. Ich habe gesehen, wie der Puck gerade noch über die Linie ging. Das war ein großartiges Gefühl. Ein wichtiges Tor." Es war Staals bereits fünftes im Finale – mehr als jeder andere Spieler.

Die Golden Knights gewannen ihren bislang einzigen Stanley Cup im Jahr 2023, während Carolina die Trophäe bislang nur 2006 holen konnte. Das fünfte Spiel der Finalserie findet in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit statt.

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