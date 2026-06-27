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NHL: Nationalspieler JJ Peterka zu den Boston Bruins und Marco Sturm getradet
Veröffentlicht:von SID
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Neues Team für Nationalspieler JJ Peterka: Der gebürtige Münchner wird für zwei Picks zu den Boston Bruins getradet.
Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka wird innerhalb der NHL zu den Boston Bruins und Headcoach Marco Sturm getradet. Das teilten die Bruins am Freitag unmittelbar vor dem Draft mit.
Im Gegenzug erhalten die Utah Mammoth, für die Peterka nur eine Saison lang auflief, zwei hohe Draft Picks: Den 23. Pick im diesjährigen Draft der Bruins und einen First-Round-Pick der Florida Panthers im Jahr 2028.
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Der gebürtige Münchner Peterka (24) war erst im Sommer 2025 von Buffalo nach Salt Lake City gewechselt, wo er einen neuen, bis 2030 laufenden Vertrag über 7,7 Millionen US-Dollar pro Jahr unterschrieb.
In 82 Spielen für Utah erzielte der Stürmer 25 Tore und gab 22 Assists. Das Team schied in der ersten Playoff-Runde gegen die Vegas Golden Knights aus. Insgesamt bringt es Peterka bereits auf 320 NHL-Spiele.
In Boston wird er künftig vom früheren Bundestrainer Marco Sturm trainiert. Die Bruins schieden in der abgelaufenen Saison ebenfalls in der ersten Playoff-Runde aus.
Peterka war im Februar Teil des deutschen Olympiateams in Mailand, bei der WM in der Schweiz im Mai fehlte er "angeschlagen".
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