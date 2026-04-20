Eishockeystar Leon Draisaitl könnte bereits im ersten Playoff-Spiel der Edmonton Oilers sein NHL-Comeback nach fünfwöchiger Verletzungspause geben.

"Ich fühle mich gut", sagte der 30-Jährige nach dem letzten Training vor dem Achtelfinalauftakt in der Nacht zu Dienstag (4.00 Uhr) gegen die Anaheim Ducks und ergänzte mit Blick auf den Spieltag: "Mal schauen, wie es sich morgen anfühlt. Dann werden wir entscheiden."

Der Kölner hatte sich beim 3:1-Sieg gegen Nashville am 15. März am Knie verletzt, der Klub sprach offiziell von einer "Unterkörperverletzung".

Zur Behandlung flog Draisaitl sogar nach München zu Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem ehemaligen Mannschaftsarzt des FC Bayern und des Fußball-Nationalteams.

"Unsere medizinische Abteilung hat großartige Arbeit geleistet. Sie sind geduldig mit mir geblieben und haben sich um alle Details gekümmert", sagte Draisaitl, der die letzten 14 Spiele der Hauptrunde verpasste, und gab zu: "Es gibt viele einsame Momente, wenn man verletzt ist und das Team auswärts unterwegs ist. Man muss sich alleine durchbeißen."