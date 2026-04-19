Die Eishockey-WM 2026 steht an und ran zeigt alle Partien live auf ProSieben, ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Für das deutsche Eishockey-Team heißt es im Mai: schnell abhaken, schnell spielen, schnell skaten, schnell scoren.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2025 und der Niederlage im Viertelfinale bei Olympia 2026 will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz wieder angreifen. Los geht es direkt mit einem Kracher im WM-Auftaktspiel gegen die Eishockey-Nation Finnland.

"ran Eishockey live: WM 2026" zeigt die Partie am Freitag, 15. Mai 2026, ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn – sowie alle weiteren Spiele von Team Deutschland und das komplette Finalwochenende.

Die weiteren Vorrundengegner: Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz. Weltmeister und Olympiasieger USA. Lettland, Ungarn, Österreich und Großbritannien.