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WM 2026: "Haben kein Glück": Iran bangt nach Last-Minute-Drama um das Weiterkommen
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:04 Min
In einer wilden Schlussphase hat Ägypten gegen Iran den Gruppensieg verpasst. Die Iraner dürfen derweil als Gruppendritter aufs Weiterkommen hoffen.
Torschütze Ramin Rezaeian standen nach dem Last-Minute-Drama Tränen in den Augen, Kapitän Mehdi Taremi lag völlig ausgepumpt und fassungslos auf dem Rasen von Seattle.
Nach all den Strapazen und Widrigkeiten bei ihrer WM-Reise hatten die Iraner das Sechzehntelfinale ganz dicht vor Augen, der Videoassistent riss das "Team Melli" beim 1:1 (1:1) gegen Ägypten aber aus allen Träumen. Als Tabellendritter der Gruppe G muss der dreimalige Asienmeister um das Weiterkommen bangen.
Dabei lag sich die Mannschaft nach dem vermeintlichen Siegtreffer von Shoja Khalilzadeh in der Nachspielzeit (90.+3) schon in den Armen, auf den Rängen im Lumen Field herrschte Ekstase. Schiedsrichter Szymon Marciniak nahm den Treffer, durch den die Iraner an Ägypten auf Platz zwei vorbeigezogen wären, nach einer knappen Abseitsstellung aber zurück. Im "Pride Match" blieb es damit bei einem Remis.
"Ich weiß nicht, was schief läuft. Wir haben einfach kein Glück. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Am Ende können wir uns nur bei den Menschen im Iran entschuldigen. Sie verdienen mehr Fröhlichkeit", sagte Rezaeian: "Ich hoffe, Gott gibt uns mehr Glück und wir erreichen die nächste Runde."
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Iran hofft noch auf das Weiterkommen
Mit drei Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis sortierten sich die Iraner auf Platz sechs der Tabelle für die Gruppendritten ein - sie können am Samstag aber noch aus den Top acht rutschen und damit ausscheiden. Bei der siebten WM-Teilnahme hofft das Team von Trainer Amir Ghalenoei aber noch auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde.
Die Mannschaft hinterließ wie nach dem zweiten Spiel in Los Angeles handschriftlich eine Nachricht auf einer Tafel, in dem sie diesmal zum "Fairplay" aufforderte - und alle am Samstag um den Einzug in die K.o.-Runde kämpfenden Teams auflistete. Ein Weiterkommen, sagte Rezaeian, würde den Iranern "alles" bedeuten.
Und der Einzug ins Sechzehntelfinale wäre angesichts der schwierigen Umstände beim Turnier in Nordamerika ein riesiger Erfolg. Die Vorbereitung war durch zahlreiche Reiserestriktionen häufig gestört, dazu fehlen den Iranern wichtige Personen aus dem Staff aufgrund nicht erteilter Visa. "Wir spielen so gut", sagte Rezaeian: "Aber jetzt müssen wir warten."
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