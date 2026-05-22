Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im fünften Spiel trifft Deutschland auf Ungarn. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einem Sieg im Penalty-Shootout gegen die USA, darf sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.

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