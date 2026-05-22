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Deutschland vs. Ungarn live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream

Aktualisiert:

von ran

ran Eishockey WM live

Eishockey-Highlights: DEB-Krimi gegen USA im Shootout entschieden

Videoclip • 03:54 Min

Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im fünften Spiel trifft Deutschland auf Ungarn. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einem Sieg im Penalty-Shootout gegen die USA, darf sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.

ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

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Deutschland vs. Ungarn im Free-TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?

  • Begegnung: Deutschland vs. Ungarn

  • Wettbewerb: Eishockey-WM, 5. Spieltag

  • Datum: 20. Mai 2026

  • Uhrzeit: 16:20 Uhr

  • Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)

Deutschland gegen Ungarn: Läuft das Spiel der Eishockey-WM live im Free-TV?

Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben übertragen.

Deutschland - Ungarn: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM live im Pay-TV?

MagentaSport zeigt die Partie Deutschland gegen Ungarn live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.

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Deutschland vs. Ungarn: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 15:45 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.

Deutschland trifft auf Ungarn: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?

Einen Liveticker zu Deutschland gegen Ungarn gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Deutschland vs. Unagrn

  • Datum und Uhrzeit: 22. Mai 2026; 16:20 Uhr

  • Free-TV: ProSieben

  • Pay-TV: MagentaSport

  • Livestream: Joyn, sporteurope.tv

  • Liveticker: ran.joyn.de

Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream Und: Eishockey-WM 2026: So erreicht Deutschland noch das Viertelfinale

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