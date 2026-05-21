Eishockey-Weltmeisterschaft
Eishockey-WM: Finnlands Sieg über Lettland hilft dem deutschen Nationalteam
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 04:19 Min
Deutschland darf bei der Eishockey-WM noch auf das Viertelfinale offen. Ein klarer Finnland-Sieg über Lettland verbessert die Ausgangslage.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat von Finnland die erhoffte Schützenhilfe erhalten. Der viermalige Weltmeister bezwang Lettland am Donnerstag in Zürich 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) und schloss in der WM-Gruppe A mit dem vierten Sieg im vierten Spiel zu Gastgeber Schweiz auf.
Deutschland hat zwar erst einen Punkt auf dem Konto, rechnet sich aber noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus.
Dafür muss die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die verbleibenden Gruppenspiele gegen die Außenseiter Ungarn (Freitag, 16.20 Uhr), Österreich (Samstag, 20.20) und Großbritannien (Montag, 20.20/alle Spiele bei ProSieben und MagentaTV) gewinnen. Österreich und Lettland müssen zudem gegen die Top-Teams verlieren.
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Eishockey-WM: Deutschland hat einen Fuß in der Tür
Der Weg in die K.o.-Runde ist noch weit, nach dem Punktgewinn gegen die USA (3:4 nach Penaltyschießen) am Mittwoch wuchs jedoch die deutsche Hoffnung.
"Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Fuß in der Tür", sagte Frederik Tiffels dem SID, "nichtsdestotrotz müssen wir natürlich unsere Arbeit erledigen, das sind drei Siege in drei Spielen."
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In der Gruppe B feierte Kanada den vierten Sieg im vierten Spiel, gab aber den ersten Punkt ab. Beim wilden 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Norwegen avancierte Mark Scheifele mit drei Toren zum Matchwinner. Der Stürmer von den Winnipeg Jets traf nach 29 Sekunden in der Overtime zum Sieg für den Rekordchampion.
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