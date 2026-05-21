Eishockey-WM: Finnlands Sieg über Lettland hilft dem deutschen Nationalteam

Deutschland darf bei der Eishockey-WM noch auf das Viertelfinale offen. Ein klarer Finnland-Sieg über Lettland verbessert die Ausgangslage.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat von Finnland die erhoffte Schützenhilfe erhalten. Der viermalige Weltmeister bezwang Lettland am Donnerstag in Zürich 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) und schloss in der WM-Gruppe A mit dem vierten Sieg im vierten Spiel zu Gastgeber Schweiz auf.

Deutschland hat zwar erst einen Punkt auf dem Konto, rechnet sich aber noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus.

Dafür muss die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die verbleibenden Gruppenspiele gegen die Außenseiter Ungarn (Freitag, 16.20 Uhr), Österreich (Samstag, 20.20) und Großbritannien (Montag, 20.20/alle Spiele bei ProSieben und MagentaTV) gewinnen. Österreich und Lettland müssen zudem gegen die Top-Teams verlieren.