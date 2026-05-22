ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus Videoclip • 01:53 Min Link kopieren Teilen

Deutschland hinterlässt bei der Eishockey-WM gegen Ungarn eine erste Duftmarke. Die wahre Prüfung steht aber erst an. Ein Kommentar

Es benötigt eine gute Portion Moral, nach drei Pleiten aus drei Spielen weiter voll an sich zu glauben. Doch das Herz der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft schlägt noch. Schon beim Punktgewinn gegen die USA, als man erst nach Penalty-Shootout unterlag, hat das DEB-Team gezeigt, dass es im Turnier angekommen ist. Nach dem souveränen Sieg gegen Ungarn steht dies nun endlich auch schwarz auf weiß auf der Ergebnistafel. Eishockey-WM 2026: Deutschland vs. Österreich am 23. Mai ab 19:55 Uhr auf Joyn streamen Das Duell mit dem Underdog kam gerade recht, um sich den Frust von der Seele zu schießen. Beim 6:2-Erfolg platzten so einige Knoten. Deutschland zeigt Leidenschaft, fletscht die Zähne - und ist bereit für größere Gegner und größere Taten. Was dabei Hoffnung macht: Die Zielstrebigkeit und der unbedingte Drang, Tore erzielen zu wollen, ist zurück. Genau das hat in den ersten Matches trotz positiver Ansätze an allen Ecken und Enden gefehlt.

Die nächsten Eishockey-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 23.05. 19:55 • Eishockey WM: Deutschland-Österreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 23.05. 19:55 • Eishockey WM: Deutschland-Österreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

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Eishockey-WM: Entscheidende Prüfung für DEB-Team wartet erst noch Folgt man dem Sprichwort "The trend is your friend", steht einem deutschen Erfolg gegen Österreich nichts im Wege. Zwar ist die Alpenrepublik mit drei Siegen gestartet, muss aber eine 0:9-Abreibung gegen die Schweiz verdauen. Der psychologische Vorteil liegt beim deutschen Team, das wie ein Dieselmotor immer mehr auf Touren kommt. Und doch ist es zu früh, jetzt in Euphorie zu verfallen. Noch hat das deutsche Team nichts erreicht. Der Punktgewinn gegen die USA und der Sieg gegen Ungarn waren ein Anfang, mehr nicht. Eishockey-WM: So kommt Deutschland doch noch ins Viertelfinale - Punkt gegen USA könnte Gold wert sein Das Gerüst, welches man sich mühsam erbaut hat, kann gegen Österreich auch wieder wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Geht das Match schief, kann man sich für die positive Entwicklung genauso wenig kaufen wie für das gute erste Drittel gegen die Schweiz, ehe man völlig zusammengebrochen ist.

Eishockey-WM: Deutschland vs. Österreich gleicht einem Endspiel Deutschland muss das Spiel gegen Österreich angehen, als wäre es ein Finale. Durch die Gruppenkonstellation ist es genau das. Zwar verfügt das DEB-Team über mehr Qualität und hat beide Testspiele vor der WM gegen Österreich gewonnen, jedoch ist weder das eine noch das andere jetzt noch von Bedeutung. Am Samstag hat das Team einen entscheidenden Vorteil, das als bessere Einheit und mit mehr Überzeugung antritt, Mentalität auf die Eisfläche bringt und die Nerven behält. Gewinnt Deutschland dieses Do-or-die-Spiel, ist der Weg für mehr geebnet.

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