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Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland ins Viertelfinale - Punkt gegen USA könnte Gold wert sein
Aktualisiert:von ran.de
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Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?
Die Eishockey-WM 2026 begann für die deutsche Nationalmannschaft alles andere als erhofft. Nach drei Niederlagen und null Punkte zum Auftakt schien der Einzug ins Viertelfinale in weite Ferne gerückt.
Doch der Punktgewinn gegen die USA könnte für das DEB-Team zum Türöffner werden - wenn die Konkurrenz mitspielt.
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Nach dem souveränen 6:2-Erfolg gegen Ungarn ist das Team von Bundestrainer Harold Kreis plötzlich wieder auf Kurs.
Klar ist: Das Duell mit Österreich (23. Mai) verkommt zum allesentscheidenden Showdown. Zwar müsste auch im letzten Gruppenspiel gegen Großbritannien ein Sieg folgen, jedoch sind die Männer von der Insel der klare Underdog.
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Eishockey-WM: Wie wird der Punkt gegen die USA entscheidend?
Neben dem Pflichtsieg gegen Ungarn könnte gerade der Punkt aus der Penalty-Niederlage gegen die USA Deutschland am Ende ins Viertelfinale bringen.
Dies gilt jedenfalls, wenn Österreich und Lettland am Ende nur auf neun Punkte (drei Siege) kommen und Deutschland einen Punkt besser dasteht:
Voraussetzung für zehn Punkte für Deutschland: Das DEB-Team gewinnt die letzten beiden Spiele in der regulären Spielzeit
Österreich verliert nach der 0:9-Pleite gegen die Schweiz auch die weiteren Spiele gegen Deutschland, Finnland und die USA in regulärer Spielzeit
Lettland gewinnt nach der Niederlage gegen Österreich seine Spiele gegen Ungarn und Großbritannien nach regulärer Spielzeit, aber verliert gegen die USA nach regulärer Spielzeit
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Eishockey-WM: Was passiert bei Punktgleichheit von drei Teams?
Möglich ist es auch, dass Deutschland, Österreich und Lettland am Ende punktgleich sind.
Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander. Die Platzierung würde dann anhand der folgenden Kriterien bestimmt:
Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte - alle Teams stehen bei drei
Die beste Tordifferenz aus den Direktbegegnungen - Lettland aktuell 3:3, Österreich 3:1, Deutschland 0:2 - mit dem noch ausstehenden Duell Deutschland-Österreich
Die meisten geschossenen Tore in diesen Spielen
Eishockey-WM: Direkter Vergleich bei Zweier-Vergleich
Oben genanntes Szenario gilt auch, sollten alle drei Teams auf zehn Punkte kommen.
Kommen nur Österreich und Deutschland am Ende auf zehn Punkte, entscheidet der direkte Vergleich aus dem Duell - dann würde Deutschland ein "normaler" Sieg reichen.
Kommt es zum Zweier-Vergleich mit Lettland, besteht für das deutsche Team keine Chance mehr durch die bereits kassierte Niederlage.
Vier punktgleiche Teams oder sogar fünf wären theoretisch auch noch möglich, hier würden dann auch jeweils die oben genannten Tabellen zum Tragen kommen.
Eishockey-WM: DEB-Team kann nicht absteigen
Übrigens: Absteigen kann Deutschland in diesem Jahr nicht. Selbst wenn das DEB-Team die Gruppenphase auf dem letzten Platz abschließen würde, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie.
Warum? 2027 findet das Turnier in Düsseldorf und Mannheim statt. Als Austragungsland ist Deutschland deshalb automatisch qualifiziert und bleibt in der Top-Division.
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