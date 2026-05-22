Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die Eishockey-WM 2026 begann für die deutsche Nationalmannschaft alles andere als erhofft. Nach drei Niederlagen und null Punkte zum Auftakt schien der Einzug ins Viertelfinale in weite Ferne gerückt.

Doch der Punktgewinn gegen die USA könnte für das DEB-Team zum Türöffner werden - wenn die Konkurrenz mitspielt.

Nach dem souveränen 6:2-Erfolg gegen Ungarn ist das Team von Bundestrainer Harold Kreis plötzlich wieder auf Kurs.

Klar ist: Das Duell mit Österreich (23. Mai) verkommt zum allesentscheidenden Showdown. Zwar müsste auch im letzten Gruppenspiel gegen Großbritannien ein Sieg folgen, jedoch sind die Männer von der Insel der klare Underdog.