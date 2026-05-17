Eishockey-WM: Erster Sieg für Titelverteidiger USA

Die USA melden sich nach der Auftaktniederlage bei der Eishockey-WM zurück. Gegen Großbritannien lässt der Titelverteidiger nichts anbrennen.

Titelverteidiger USA hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz im zweiten Versuch den ersten Sieg eingefahren - allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Gegen Aufsteiger Großbritannien setzte sich der Olympiasieger und Weltmeister, weiter noch ohne seinen Topstar Matthew Tkachuk, mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) durch. Bis kurz vor Ende des zweiten Drittels hatte es 1:1 gestanden, zum Auftakt hatten die Amerikaner 1:3 gegen Gastgeber Schweiz verloren.

Isaac Howard brachte den Favoriten in seinem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Gruppe A mit 2:1 in Führung (38.). Erst im Schlussabschnitt sorgten Mathieu Olivier (43.) und Declan Carlile (44.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden für klare Verhältnisse. Howard legte nach (57.). NHL-Star Tkachuk, der zum ersten Mal Vater geworden ist, wird in den nächsten Tagen in Zürich erwartet.

Für die Briten um den Berliner DEL-Torschützenkönig Liam Kirk war es nach dem 2:5 gegen Österreich die zweite Niederlage im zweiten Spiel. In der Gruppe B ist Mitaufsteiger Italien ebenfalls noch ohne Sieg. Nach dem 0:6 gegen Rekordweltmeister Kanada mit Altstar Sidney Crosby gab es am Sonntag ein 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) gegen den Olympiavierten Slowakei.