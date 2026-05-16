Eishockey-WM: Schweiz gewinnt auch zweites Gruppenspiel

Die Schweiz präsentiert sich bei der Heim-WM weiter in guter Form. Auch das deutsche Team wird genau auf die Partie geblickt haben.

Die Eishockey-Auswahl der Schweiz hat bei der Heim-WM auch ihr zweites Spiel gewonnen. Der Gastgeber setzte sich am Samstagabend in Zürich gegen Lettland mit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) durch - es war das Duell der beiden kommenden Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Am Sonntag spielt das DEB-Team gegen Lettland, am Montag (beide Spiele live bei ProSieben und im Stream auf Joyn) wartet die Schweiz.

Und die Gastgeber, die nach vier Silbermedaillen seit 2013 auf den ersten WM-Titel hoffen, machen weiterhin einen guten Eindruck. Schon zum Auftakt in Gruppe A hatten sie mit einem Sieg über die USA (3:1) beeindruckt. Gegen Lettland trafen nun NHL-Stürmer Timo Meier (31.) sowie Damien Riat (38./53.) und Dean Kukan (41.). Rudolfs Balcers (32./60.) hatte für die Letten zwischenzeitlich ausgeglichen und erzielte auch den letzten Treffer des Spiels.

Die Schweiz steht in der Gruppe nun punktgleich mit Finnland vorne, das nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland (3:1) ebenfalls den zweiten Sieg feierte: Gegen Ungarn gelang am Samstag ein 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Mit Blick auf das Ziel Viertelfinale benötigt Deutschland am Sonntag einen Sieg gegen Lettland, nur die ersten Vier der Achtergruppe kommen weiter.