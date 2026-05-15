Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Eishockey

Eishockey-WM 2026 live: Spielplan Deutschland – alle Termine, Gegner und Startzeiten

Aktualisiert:

von ran.de
Livestream beendet • Eishockey

WM: Finnland-Deutschland im Livestream

Verfügbar auf Joyn195 Min

Die Vorrunde der Eishockey-WM 2026 in Zürich hat es für das deutsche Team in sich: Mit Finnland, Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA warten echte Schwergewichte auf die DEB-Auswahl. Hier findest du den kompletten Spielplan der deutschen Nationalmannschaft mit allen Terminen, Anstoßzeiten, Gegnern und TV-Infos im Überblick.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026

Die DEB-Auswahl wurde in die Gruppe A gelost und trifft dort auf anspruchsvolle Gegner.

Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis bestreitet alle ihre Vorrundenspiele in der Swiss Life Arena in Zürich und startet direkt am Eröffnungstag ins Turnier – gegen den Medaillenkandidaten Finnland.

Die Gruppenspiele des DEB-Teams in der Übersicht:

- Anzeige -
- Anzeige -

1. Gruppenspiel: Freitag, 15. Mai 2026, 16:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: Finnland

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

  • Ergebnis: 1:3

2. Gruppenspiel: Sonntag, 17. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: Lettland

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream

Mehr Videos

3. Gruppenspiel: Montag, 18. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: Schweiz

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

- Anzeige -
- Anzeige -

4. Gruppenspiel: Mittwoch, 20. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: USA

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

5. Gruppenspiel: Freitag, 22. Mai 2026, 16:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: Ungarn

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream

6. Gruppenspiel: Samstag, 23. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: Österreich

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

7. Gruppenspiel: Montag, 25. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)

  • Gegner: Großbritannien

  • Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

  • TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream

- Anzeige -
- Anzeige -

Die nächsten Livestreams

  • Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport

    24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport

    24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 13:00 • Radsport

    Giro d’Italia hier im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    255 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 13:00 • Radsport

    Giro d’Italia hier im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    255 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball

    3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball

    3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

Der Weg ins Finale: So geht es für das DEB-Team in der K.o.-Runde weiter

Um in die K.o.-Runde einzuziehen, muss das deutsche Team die Gruppenphase unter den besten vier Mannschaften beenden. Die Platzierung entscheidet über den Gegner im Viertelfinale.

Szenario 1: Deutschland wird Gruppensieger oder -zweiter

Als Erst- oder Zweitplatzierter der Gruppe A würde Deutschland im Viertelfinale auf den Dritt- oder Viertplatzierten der Gruppe B treffen. Dennoch könnten hier Schwergewichte wie Tschechien oder die Slowakei warten.

Szenario 2: Deutschland wird Gruppendritter oder -vierter

Bei einem dritten oder vierten Platz in der Gruppe ginge es im Viertelfinale gegen den Erst- oder Zweitplatzierten der Gruppe B. In dieser Gruppe befinden sich mit Kanada und Schweden absolute Top-Nationen, was den Weg ins Halbfinale deutlich erschweren würde.

- Anzeige -

Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026

Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick:

  • Viertelfinale: 28. Mai in Zürich und Fribourg

  • Halbfinale: 30. Mai in Zürich

  • Spiel um Platz 3: 31. Mai in Zürich

  • WM-Finale: 31. Mai in Zürich

DEB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten

  • Gruppe: A

  • Gruppengegner: USA, Schweiz, Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

  • Bundestrainer: Harold Kreis

  • Weltmeister-Titel: 0 (größter Erfolg: Silbermedaille 2018)

Eishockey-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 15. Mai – 31. Mai 2026

  • Gastgeber: Schweiz (Zürich & Fribourg)

  • Eröffnungsspiel: 15. Mai in Zürich (Finnland – Deutschland)

  • Finale: 31. Mai in Zürich

  • Teilnehmer: 16 Nationalteams

  • Modus: 2 Gruppen à 8 Teams, danach K.-o.-Runde

Mehr Eishockey-News