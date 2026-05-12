Eishockey-WM 2026: Das ist der DEB-Kader - drei NHL-Spieler mit dabei

Harold Kreis hat sich festgelegt. Diesen Kader nimmt der Eishockey-Bundestrainer mit zur Weltmeisterschaft in die Schweiz.

Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. In Gruppe A trifft das DEB-Team dabei auf Finnland, Großbritannien, Lettland, Österreich, die Schweiz, Ungarn und Titelfavorit USA.

Bundestrainer Harold Kreis erhält kurz vor dem Beginn des Turniers weitere Verstärkung. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mitteilte, stößt in Torhüter Jonas Stettmer, den Verteidigern Kai Wissmann und Eric Mik sowie den Stürmern Andreas Eder, Frederick Tiffels und Manuel Wiederer ein Berliner Meister-Sextett zur Nationalmannschaft.

Der Kader für das Turnier ist damit komplett. Auch Moritz Seider, der nach der Generalprobe am Sonntag in Mannheim gegen die USA (2:5) bereits grünes Licht gegeben hatte, steht im finalen DEB-Aufgebot. In Dominik Bokk, Samuel Dove-McFalls, Philipp Sinn, Stettmer und Marcus Weber schafften fünf Debütanten den Sprung zur WM.

"Nach dem Spiel gegen die USA haben wir nochmal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben", sagte Kreis. Sportvorstand Christian Künast sprach von "keiner leichten Entscheidung".