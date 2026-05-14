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Eishockey-WM 2026: Das ist der DEB-Kader - vier NHL-Spieler mit an Bord
Aktualisiert:von SID
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Eishockey-WM: So funktioniert der Turniermodus
Videoclip • 01:20 Min
Nach der kurzfristigen Zusage von Lukas Reichel nimmt Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis diesen Kader mit zur Weltmeisterschaft in die Schweiz.
Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. In Gruppe A trifft das DEB-Team dabei auf Finnland, Großbritannien, Lettland, Österreich, die Schweiz, Ungarn und Titelfavorit USA.
Bundestrainer Harold Kreis erhält nur gut 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen den Olympiadritten Finnland (Fr. ab 15:45 live auf ProSieben und Joyn) noch eine Last-Minute-Verstärkung. Lukas Reichel von den Boston Bruins stößt zum DEB-Kader und ist bereits am Spielort in Zürich eingetroffen.
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Damit stehen nun vier NHL-Profis im deutschen Aufgebot. Für Reichel muss Dominik Bokk von den Kölner Haien weichen.
"Nach dem Spiel gegen die USA haben wir nochmal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben", sagte Kreis. Sportvorstand Christian Künast sprach von "keiner leichten Entscheidung".
NHL-Superstar Leon Draisaitl nicht dabei
Kreis und Künast mussten auf vielen Positionen improvisieren. Leon Draisaitl, Tim Stützle und John-Jason Peterka werden beim Turnier in der Schweiz fehlen, das für Deutschland am Freitag gegen den Olympia-Dritten Finnland beginnt. In Reichel, Seider, Philipp Grubauer und Joshua Samanski sind ein Jahr vor der Heim-WM nur vier Profis aus der besten Liga der Welt angereist.
Nur 14 Spieler der zur besten Nationalmannschaft aller Zeiten hochgejubelten Olympia-Auswahl stehen im 25er-Kader für die WM. Neben dem langjährigen Kapitän Moritz Müller von Kölner Haien sagte auch der Berliner Jonas Müller ab, zudem fehlen unter anderem Justin Schütz (Adler Mannheim) und Tobias Rieder (Red Bull München).
Seider, der eine Verletzung aus der langen NHL-Saison getragen hatte, fühlt sich gut. "Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen", hatte der Verteidiger der Detroit Red Wings nach seinem persönlichen Härtetest gegen die USA gesagt.
Für Eder ist die zweite WM-Nominierung etwas besonderes. Sein Bruder Tobias war im Januar 2025 verstorben. Aus München wechselte er wenige Monate später nach Berlin, wo sein Bruder, der zuvor bei der WM in Tschechien dabei war, gespielt hatte. Mit den Eisbären holte der Stürmer zuletzt die Meisterschaft.
Der WM-Kader im Überblick:
Goalie
Maximilian Franzreb (Adler Mannheim)
Philipp Grubauer (Seattle Kraken)
Jonas Stettmer (Eisbären Berlin)
Defensive
Leon Gawanke (Adler Mannheim)
Leon Hüttl (ERC Ingolstadt)
Eric Mik (Eisbären Berlin)
Moritz Seider (Detroit Red Wings)
Phillip Sinn (EHC Red Bull München)
Fabio Wagner (EHC Red Bull München)
Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers)
Kai Wissmann (Eisbären Berlin)
Offensive
Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers)
Andreas Eder (Eisbären Berlin)
Alexander Ehl (Adler Mannheim)
Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters)
Dominik Kahun (Lausanne HC)
Maximilian Kastner (EHC Red Bull München)
Nicolas Krämmer (Fischtown Pinguins)
Stefan Loibl (Straubing Tigers)
Marc Michaelis (Adler Mannheim)
Lukas Reichel (Boston Bruins)
Joshua Samanski (Edmonton Oilers)
Frederik Tiffels (Eisbären Berlin)
Parker Tuomie (Kölner Haie)
Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)
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