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Eishockey-WM 2026: Spielplan des DEB-Teams – alle Termine, Gegner und Startzeiten
Aktualisiert:von ran.de
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Die Vorrunde der Eishockey-WM 2026 in Zürich hat es für das deutsche Team in sich: Mit Finnland, Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA warten echte Schwergewichte auf die DEB-Auswahl. Hier findest du den kompletten Spielplan der deutschen Nationalmannschaft mit allen Terminen, Anstoßzeiten, Gegnern und TV-Infos im Überblick.
Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026
Die DEB-Auswahl wurde in die Gruppe A gelost und trifft dort auf anspruchsvolle Gegner.
Eishockey-WM 2026: Free-TV-Übertragungen, Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos im Überblick
Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis bestreitet alle ihre Vorrundenspiele in der Swiss Life Arena in Zürich und startet direkt am Eröffnungstag ins Turnier – gegen den Medaillenkandidaten Finnland.
Die Gruppenspiele des DEB-Teams in der Übersicht:
1. Gruppenspiel: Freitag, 15. Mai 2026, 16:20 Uhr (MESZ)
Gegner: Finnland
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream
2. Gruppenspiel: Sonntag, 17. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)
Gegner: Lettland
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream
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3. Gruppenspiel: Montag, 18. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)
Gegner: Schweiz
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream
4. Gruppenspiel: Mittwoch, 20. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)
Gegner: USA
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream
5. Gruppenspiel: Freitag, 22. Mai 2026, 16:20 Uhr (MESZ)
Gegner: Ungarn
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream
6. Gruppenspiel: Samstag, 23. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)
Gegner: Österreich
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream
7. Gruppenspiel: Montag, 25. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ)
Gegner: Großbritannien
Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)
TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream
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Der Weg ins Finale: So geht es für das DEB-Team in der K.o.-Runde weiter
Um in die K.o.-Runde einzuziehen, muss das deutsche Team die Gruppenphase unter den besten vier Mannschaften beenden. Die Platzierung entscheidet über den Gegner im Viertelfinale.
Szenario 1: Deutschland wird Gruppensieger oder -zweiter
Als Erst- oder Zweitplatzierter der Gruppe A würde Deutschland im Viertelfinale auf den Dritt- oder Viertplatzierten der Gruppe B treffen. Dennoch könnten hier Schwergewichte wie Tschechien oder die Slowakei warten.
Szenario 2: Deutschland wird Gruppendritter oder -vierter
Bei einem dritten oder vierten Platz in der Gruppe ginge es im Viertelfinale gegen den Erst- oder Zweitplatzierten der Gruppe B. In dieser Gruppe befinden sich mit Kanada und Schweden absolute Top-Nationen, was den Weg ins Halbfinale deutlich erschweren würde.
Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026
Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick:
Viertelfinale: 28. Mai in Zürich und Fribourg
Halbfinale: 30. Mai in Zürich
Spiel um Platz 3: 31. Mai in Zürich
WM-Finale: 31. Mai in Zürich
DEB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten
Gruppe: A
Gruppengegner: USA, Schweiz, Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien
Bundestrainer: Harold Kreis
Weltmeister-Titel: 0 (größter Erfolg: Silbermedaille 2018)
Eishockey-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 15. Mai – 31. Mai 2026
Gastgeber: Schweiz (Zürich & Fribourg)
Eröffnungsspiel: 15. Mai in Zürich (Finnland – Deutschland)
Finale: 31. Mai in Zürich
Teilnehmer: 16 Nationalteams
Modus: 2 Gruppen à 8 Teams, danach K.-o.-Runde
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