Eishockey-WM 2026: Spielplan des DEB-Teams – alle Termine, Gegner und Startzeiten

ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Teammates feiern Kahun! "Cooler Typ" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Die Vorrunde der Eishockey-WM 2026 in Zürich hat es für das deutsche Team in sich: Mit Finnland, Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA warten echte Schwergewichte auf die DEB-Auswahl. Hier findest du den kompletten Spielplan der deutschen Nationalmannschaft mit allen Terminen, Anstoßzeiten, Gegnern und TV-Infos im Überblick.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026 Die DEB-Auswahl wurde in die Gruppe A gelost und trifft dort auf anspruchsvolle Gegner. Eishockey-WM 2026: Free-TV-Übertragungen, Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos im Überblick Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis bestreitet alle ihre Vorrundenspiele in der Swiss Life Arena in Zürich und startet direkt am Eröffnungstag ins Turnier – gegen den Medaillenkandidaten Finnland.

Die Gruppenspiele des DEB-Teams in der Übersicht:

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1. Gruppenspiel: Freitag, 15. Mai 2026, 16:20 Uhr (MESZ) Gegner: Finnland

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

2. Gruppenspiel: Sonntag, 17. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ) Gegner: Lettland

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream

3. Gruppenspiel: Montag, 18. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ) Gegner: Schweiz

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

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4. Gruppenspiel: Mittwoch, 20. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ) Gegner: USA

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

5. Gruppenspiel: Freitag, 22. Mai 2026, 16:20 Uhr (MESZ) Gegner: Ungarn

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream

6. Gruppenspiel: Samstag, 23. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ) Gegner: Österreich

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben und kostenloser Joyn-Livestream

7. Gruppenspiel: Montag, 25. Mai 2026, 20:20 Uhr (MESZ) Gegner: Großbritannien

Spielort: Zürich (Swiss Life Arena)

TV-Übertragung: ProSieben MAXX und kostenloser Joyn-Livestream

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Szenario 1: Deutschland wird Gruppensieger oder -zweiter Als Erst- oder Zweitplatzierter der Gruppe A würde Deutschland im Viertelfinale auf den Dritt- oder Viertplatzierten der Gruppe B treffen. Dennoch könnten hier Schwergewichte wie Tschechien oder die Slowakei warten.

Szenario 2: Deutschland wird Gruppendritter oder -vierter Bei einem dritten oder vierten Platz in der Gruppe ginge es im Viertelfinale gegen den Erst- oder Zweitplatzierten der Gruppe B. In dieser Gruppe befinden sich mit Kanada und Schweden absolute Top-Nationen, was den Weg ins Halbfinale deutlich erschweren würde.

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Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026 Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick: Viertelfinale: 28. Mai in Zürich und Fribourg

Halbfinale: 30. Mai in Zürich

Spiel um Platz 3: 31. Mai in Zürich

WM-Finale: 31. Mai in Zürich

DEB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten Gruppe: A

Gruppengegner: USA, Schweiz, Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

Bundestrainer: Harold Kreis

Weltmeister-Titel: 0 (größter Erfolg: Silbermedaille 2018)