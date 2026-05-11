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Eishockey-WM 2026: Das ist der deutsche Kader - drei NHL-Spieler mit dabei
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Videoclip • 01:27 Min
Harold Kreis hat sich festgelegt. Diesen Kader nimmt der Eishockey-Bundestrainer mit zur Weltmeisterschaft in die Schweiz.
Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. In Gruppe A trifft das DEB-Team dabei auf Finnland, Großbritannien, Lettland, Österreich, die Schweiz, Ungarn und Titelfavorit USA.
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Nach dem Vorrunden-Aus 2025 hofft der Bundestrainer in diesem Jahr auf einen besseren Auftritt seiner Mannschaft.
Am Montagvormittag veröffentlichte der DEB den finalen Kader. Mit diesen 25 Mann geht Deutschland bei der WM an den Start.
Goalie
Maximilian Franzreb (Adler Mannheim)
Philipp Grubauer (Seattle Kraken)
Jonas Stettmer (Eisbären Berlin)
Defensive
Leon Gawanke (Adler Mannheim)
Leon Hüttl (ERC Ingolstadt)
Eric Mik (Eisbären Berlin)
Moritz Seider (Detroit Red Wings)
Phillip Sinn (EHC Red Bull München)
Fabio Wagner (EHC Red Bull München)
Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers)
Kai Wissmann (Eisbären Berlin)
Offensive
Dominik Bokk (Kölner Haie)
Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers)
Andreas Eder (Eisbären Berlin)
Alexander Ehl (Adler Mannheim)
Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters)
Dominik Kahun (Lausanne HC)
Maximilian Kastner (EHC Red Bull München)
Nicolas Krämmer (Fischtown Pinguins)
Stefan Loibl (Straubing Tigers)
Marc Michaelis (Adler Mannheim)
Joshua Samanski (Edmonton Oilers)
Frederik Tiffels (Eisbären Berlin)
Parker Tuomie (Kölner Haie)
Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)