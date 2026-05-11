Eishockey-WM 2026: Das ist der deutsche Kader - drei NHL-Spieler mit dabei

Harold Kreis hat sich festgelegt. Diesen Kader nimmt der Eishockey-Bundestrainer mit zur Weltmeisterschaft in die Schweiz.

Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. In Gruppe A trifft das DEB-Team dabei auf Finnland, Großbritannien, Lettland, Österreich, die Schweiz, Ungarn und Titelfavorit USA.

Nach dem Vorrunden-Aus 2025 hofft der Bundestrainer in diesem Jahr auf einen besseren Auftritt seiner Mannschaft.

Am Montagvormittag veröffentlichte der DEB den finalen Kader. Mit diesen 25 Mann geht Deutschland bei der WM an den Start.