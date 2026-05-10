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Eishockey-WM 2026: Moritz Seider ist dabei! "Habe mich gut gefühlt"

Aktualisiert:

von SID

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Schweizer Nationaltrainer gesteht gefälschtes Corona-Zertifikat

Videoclip • 01:08 Min

Gute Nachrichten für Eishockey-Fans: NHL-Star Moritz Seider reist am Montag mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur WM in die Schweiz.

"Ich habe mich gut gefühlt. Ich freue mich, mitfahren zu können, und auf eine hoffentlich lange Weltmeisterschaft", sagte der deutsche Hoffnungsträger nach dem 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) bei der Generalprobe gegen die USA.

"Wir haben noch ein paar Tage Zeit, es war ein sehr guter Test", ergänzte der zuletzt angeschlagene NHL-Verteidiger, der seit Ende April in Deutschland in der Reha ist: "Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen."

Als Kapitän hatte der Abwehrspieler der Detroit Red Wings im letzten Vorbereitungsspiel in Mannheim seinen persönlichen WM-Härtetest absolviert. Dabei spielte er ohne sichtbare Probleme durch und machte einen guten Eindruck.

Für Bundestrainer Harold Kreis ist der 25-Jährige der größte Hoffnungsträger, nachdem Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators) und John-Jason Peterka (Utah Mammoth) angeschlagen abgesagt hatten.

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WM-Auftakt am Freitag gegen Finnland

Auch von mehreren Stammspielern der letzten Jahre aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte Kreis Körbe bekommen. Im letzten WM-Test am Sonntag fehlten noch die Spieler des Meisters Eisbären Berlin.

Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am Freitag (16:20 Uhr live auf ProSieben und Joyn) in Zürich gegen den Olympiadritten Finnland.

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