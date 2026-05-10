Eishockey
Eishockey-WM 2026: Moritz Seider ist dabei! "Habe mich gut gefühlt"
Aktualisiert:von SID
ran Eishockey WM live
Schweizer Nationaltrainer gesteht gefälschtes Corona-Zertifikat
Videoclip • 01:08 Min
Gute Nachrichten für Eishockey-Fans: NHL-Star Moritz Seider reist am Montag mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur WM in die Schweiz.
"Ich habe mich gut gefühlt. Ich freue mich, mitfahren zu können, und auf eine hoffentlich lange Weltmeisterschaft", sagte der deutsche Hoffnungsträger nach dem 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) bei der Generalprobe gegen die USA.
"Wir haben noch ein paar Tage Zeit, es war ein sehr guter Test", ergänzte der zuletzt angeschlagene NHL-Verteidiger, der seit Ende April in Deutschland in der Reha ist: "Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen."
Als Kapitän hatte der Abwehrspieler der Detroit Red Wings im letzten Vorbereitungsspiel in Mannheim seinen persönlichen WM-Härtetest absolviert. Dabei spielte er ohne sichtbare Probleme durch und machte einen guten Eindruck.
Für Bundestrainer Harold Kreis ist der 25-Jährige der größte Hoffnungsträger, nachdem Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators) und John-Jason Peterka (Utah Mammoth) angeschlagen abgesagt hatten.
Die nächsten Eishockey-Livestreams
- Bald verfügbar
Freitag, 15.05. 15:45 • Eishockey
WM: Finnland-Deutschland im Livestream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 15.05. 15:45 • Eishockey
WM: Finnland-Deutschland im Livestream
195 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 15.05. 19:50 • Eishockey
WM: Schweiz-USA im Livestream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 15.05. 19:50 • Eishockey
WM: Schweiz-USA im Livestream
195 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 17.05. 19:55 • Eishockey
WM: Deutschland-Lettland im Livestream
185 MinBald verfügbar
Sonntag, 17.05. 19:55 • Eishockey
WM: Deutschland-Lettland im Livestream
185 Min
WM-Auftakt am Freitag gegen Finnland
Auch von mehreren Stammspielern der letzten Jahre aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte Kreis Körbe bekommen. Im letzten WM-Test am Sonntag fehlten noch die Spieler des Meisters Eisbären Berlin.
Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am Freitag (16:20 Uhr live auf ProSieben und Joyn) in Zürich gegen den Olympiadritten Finnland.
Mehr Eishockey-News
WM
DEB-Team verliert mit Seider letzten WM-Test gegen USA
Eishockey
Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos im Überblick
WM
Kreis schwärmt vor WM-Start: Diesen Vorteil hat das DEB-Team
NHL
Sturm und Minnesota verkürzen in den NHL-Playoffs
WM
Eishockey-WM 2026: Finnland - Deutschland im Ticker, Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream
NHL
Rekordmeister Montreal meldet sich zurück