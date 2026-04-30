Eishockey WM 2026: Harold Kreis vor Test-Doppelpack - "Spieler integrieren", im System bleiben

Die Eishockey-Nationalmannschaft steht vor den nächsten Länderspielen. Im Hinblick auf die kommende WM ein wichtiger Baustein.

Es gehe nun darum, "die positive Entwicklung der Mannschaft" fortzusetzen, sagte der Bundestrainer, "dabei gilt es, unsere neuen Spieler zu integrieren und dabei weiter innerhalb unseres Systems zu agieren."

Für Harold Kreis steht in der Vorbereitung auf die Eishockey-WM mit den beiden anstehenden Länderspielen gegen Österreich der nächste Schritt an.

Vor den Tests am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00/beide) in Garmisch-Partenkirchen sind die Profis der DEL-Halbfinalisten Kölner Haie und Red Bull München hinzugekommen.

"Die Spiele gegen Österreich waren zuletzt immer sehr intensiv, das wird sich auch diesmal sicher nicht ändern", sagte Dominik Bokk (Köln). Maximilian Kastner (München) erwartet "zwei schnelle, physisch intensive Spiele. Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter auf dem Eis."

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Vorbereitung gegen Tschechien hatte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zuletzt in Kaufbeuren und Augsburg jeweils 3:1 gegen die Slowakei gewonnen. Kreis will nachlegen: "Es werden sicherlich zwei hartumkämpfte Spiele gegen Österreich. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir sicher wieder die Chance, mit weiteren Erfolgen vom Eis zu gehen."

Die Generalprobe gegen Olympiasieger USA findet am 10. Mai in Mannheim statt. Die WM in der Schweiz beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland. Am 23. Mai geht es in der Gruppenphase erneut gegen die Österreicher. ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn übertragen die Eishockey-WM live.