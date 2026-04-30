Vuelta Espana 2026 auf Joyn
Radsport live: Die Vuelta Espana der Frauen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran
Die Vuelta Espana stellt die erste Grand-Tour für die Radsportlerinnen im Jahr 2026 dar. ran serviert alle Infos zur Spanien-Rundfahrt.
Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, stehen im Mai die ersten Grand Tours an.
Noch ehe die Herren bei der dreiwöchigen Giro d‘Italia um das rosafarbene Trikot kämpfen, steht für die Damen die Vuelta Espana (3. bis 9. Mai 2026 live auf Joyn) an.
Die Strecke führt über 815 Kilometer von Galicien nach Asturien. Im Rahmen der sieben Etappen werden die Fahrerinnen auf flachem, hügligen und bergigen Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht nicht auf dem Programm.
Im Vorjahr konnte die Niederländerin Demi Vollering die Spanien-Rundfahrt für sich entscheiden.
ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.
Vuelta Espana 2026: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?
Ja. Eurosport zeigt alle Etappen der Spanien-Rundfahrt live im Free-TV. Zwar werden die Etappen meist nicht in voller Länge übertragen, jedoch ist der Sender eineinhalb bis zwei Stunden täglich live auf Sendung und serviert alle entscheidenden Phasen des Rennens.
ARD wird zudem Highlights der Vuelta zeigen.
Vuelta Espana 2026: Gibt es auch einen kostenfreien Livestream?
Ja, der Eurosport-Stream ist kostenfrei auf Joyn aufrufbar.
Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Hier werden die Etappen in voller Länge gezeigt.
Vuelta Espana 2026: Wer sind die Favoritinnen?
Demi Vollering (FDJ-Suez): Als Titelverteidigerin und eine der weltbesten Bergfahrerinnen gilt sie als die absolute Topfavoritin.
Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime): Die Weltmeisterin ist zwar keine reine Bergspezialistin, hat aber bei den schweren Rundfahrten immer wieder stark präsentiert. Der Schlussanstieg dürfte aber schwer für sie werden.
Marlen Reusser (Movistar Team): Die Schweizerin wurde 2025 Gesamtzweite und wird erneut als Mitfavoritin gehandelt. Ihre Stärke liegt in den Bergen.
Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike): Nachdem sie im Vorjahr bei der Vuelta aufgeben musste, zeigte sie mit dem Gesamtsieg bei der Tour de France ihr Können. Nun möchte sie bei der Spanien-Rundfahrt ganz oben stehen.
Vuelta Espana 2026: Welche deutsche Fahrerinnen können mitmischen?
Aus deutscher Sicht liegt der Fokus vor allem auf zwei Fahrerinnen.
Liane Lippert (Movistar Team): Lippert ist die größte deutsche Hoffnung für das Gesamtklassement. Im Februar zeigte sie ihre starke Verfassung mit dem Sieg beim Vuelta CV Feminas.
Ricarda Bauernfeind (Lidl-Trek): Die Bergspezialistin konnte bei der Vuelta bereits die Plätze fünf und sechs belegen. Insbesondere die beiden Schlussetappen dürften ihr liegen.
Vuelta Espana 2026: Die Etappen im Überblick
Etappe 1 (03.05.): Marín – Salvaterra de Miño (113,9 km) | Hügelig
Etappe 2 (04.05.): Lobios – San Cibrao das Viñas (109,8 km) | Hügelig
Etappe 3 (05.05.): Padrón – A Coruña (121,2 km) | Flach/Hügelig
Etappe 4 (06.05.): Monforte de Lemos – Antas de Ulla (115,6 km) | Hügelig
Etappe 5 (07.05.): León – Astorga (119,6 km) | Flach
Etappe 6 (08.05.): Gijón – Les Praeres (106,5 km) | Bergankunft
Etappe 7 (09.05.): Pola de Laviana – Alto de l'Angliru (132,9 km) | Bergankunft
Die Schlussetappe endet erstmals in der Geschichte des Frauenradsports auf dem mythischen Alto de l'Angliru.
Dabei handelt es sich um einen der schwersten Anstiege Europas mit Steigungen von bis zu 24 Prozent. Bereits am Vortag gilt es die steile Rampe nach Les Praeres (3,9 km bei durchschnittlich 12,9 Prozent) zu bewältigen.
Die Entscheidung wird wohl erst an den letzten beiden Tagen fallen.
Vuelta Espana 2026: Die Wertungen im Überblick
Rotes Trikot: Es kennzeichnet die Führende der Gesamtwertung.
Grünes Trikot: Die Trägerin führt die Punktewertung an. Punkte werden bei Zwischensprints und vor allem bei den Zielankünften vergeben.
Gepunktetes Trikot: Dieses Trikot trägt die Führende der Bergwertung. Punkte werden an den Gipfeln kategorisierter Anstiege gesammelt.
Weißes Trikot: Es zeichnet die beste Nachwuchsfahrerin (U23) in der Gesamtwertung aus. Teilnahmeberechtigt sind alle mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005.
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