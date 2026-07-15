ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Golden Goal! Finnland beendet Schweizer Traum Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Seit dem Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 ist Russland aus dem internationalen Eishockey ausgeschlossen. Nun wird geprüft, ob die Russen bei der WM im kommenden Jahr in Deutschland antreten dürften.

Die Eishockey-WM im kommenden Jahr in Deutschland (live auf ProSieben und im Stream auf Joyn) könnte auch zur großen Bühne der Rückkehr Russlands werden. "Der Bewertungsprozess läuft derzeit", sagte Matti Nurminen, Generalsekretär der IIHF, im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch in München. Der Weltverband prüfe, "ob eine Teilnahme sicher und verantwortbar" sei. Die Eishockey-WM 2027 live auf ProSieben und im Stream auf Joyn Laut Nurminen spielen auch "die Integrität unserer Wettbewerbe sowie einige organisatorische Überlegungen eine Rolle". Sobald die Analyse abgeschlossen sei, "ist es Zeit, Entscheidungen zu treffen", sagte der Finne. Einen Zeitpunkt konnte Nurminen nicht nennen. Es sei aber "sowohl aus Sicht der Organisatoren als auch aus unserer Sicht besser, die Entscheidung früher statt später zu haben".

Eishockey-WM ab 13. Mai in Deutschland Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte in der vergangenen Woche die Sanktionen gegen Russland weitestgehend aufgehoben und damit auch den Weg für russische Mannschaften zurück in den Weltsport freigemacht. Eishockey-WM 2027: DEB-Team startet in Schalker Arena - Auftaktspiel gegen alten Rivalen Die IIHF könnte der Entscheidung folgen und den neunmaligen Olympiasieger und 27-maligen Weltmeister wieder zu Wettbewerben zulassen. Dies werde für "jedes Turnier und jede Veranstaltung einzeln" bewertet, sagte Nurminen. Die nächste Eishockey-WM findet vom 13. bis 30. Mai kommenden Jahres in Düsseldorf und Mannheim statt, das Eröffnungsspiel steigt in der Fußballarena auf Schalke.

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