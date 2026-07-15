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Eishockey-WM 2027: DEB-Team startet in Schalker Arena - Auftaktspiel gegen alten Rivalen
Veröffentlicht:von ran.de/SID
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Eishockey-WM: Golden Goal! Finnland beendet Schweizer Traum
Videoclip • 01:10 Min
Die Eishockey-WM 2027 führt die Teams in den Westen Deutschlands. Neben Düsseldorf und Mannheim ist auch Gelsenkirchen Spielort. Dort startet das Turnier.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 will der DEB sicher so schnell wie möglich vergessen. Zum zweiten Mal nacheinander endete das Turnier schon nach der Gruppenphase. Umso mehr geht der Blick jetzt voraus. 2027 soll alles besser werden. Mit dem Heimvorteil.
Die nächste Weltmeisterschaft steigt in Mannheim und in Düsseldorf. Aber nicht nur dort. Wie Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees, im Rahmen einer Pressekonferenz verkündete, findet das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Vizeweltmeister Schweiz am 13. Mai 2027 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt. Dort können 61.574 Zuschauer live dabei sein.
Der Kartenverkauf für die Partie "auf Schalke" startet am Donnerstag, dem 16. Juli, um 12 Uhr. Gröbner verwies diekt auf die "große sportliche Rivalität", bei der jüngsten WM hatten die Eidgenossen Deutschland klar mit 6:1 in die Schranken gewiesen. Weshalb Gröbner auch ergänzte: "Die letzten Jahre waren ein bisschen kritisch."
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Eishockey-WM 2027: Deutschland gegen Weltmeister und Vizeweltmeister
Auf das deutsche Team warten bei dem Heim-Turnier ansonsten noch Weltmeister Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Die andere Staffel bilden Kanada, die USA, Tschechien, die Slowakei, Dänemark, Norwegen, Aufsteiger Kasachstan und Ungarn. Der vollständige Spielplan soll laut Gröbner im September veröffentlicht werden.
Matti Nurminen, Generalsekretär des Weltverbands IIHF, fiebert dem Highlight zum Turnierstart bereits entgegen: "Ich kann mir kein größeres Event als dieses vorstellen." Bereits bei der WM 2010 hatte die Gelsenkirchener Arena als Kulisse für das Eröffnungsspiel hergehalten. Dabei schlug das DEB-Team die US-Auswahl mit 2:1 nach Verlängerung. 77.803 Fans schauten auf den Rängen zu - ein damaliger Rekord für ein Outdoor-Spiel.
Ihre übrigen Gruppenspiele wird die DEB-Auswahl, die nach der Trennung von Harold Kreis derzeit ohne Trainer dasteht, in der Mannheimer SAP Arena bestreiten. Das Finalwochenende findet im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt, Heimat des aktuellen Zweitligisten Düsseldorfer EG.
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