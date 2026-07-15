Eishockey-WM 2027: DEB-Team startet in Schalker Arena - Auftaktspiel gegen alten Rivalen

Die Eishockey-WM 2027 führt die Teams in den Westen Deutschlands. Neben Düsseldorf und Mannheim ist auch Gelsenkirchen Spielort. Dort startet das Turnier.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 will der DEB sicher so schnell wie möglich vergessen. Zum zweiten Mal nacheinander endete das Turnier schon nach der Gruppenphase. Umso mehr geht der Blick jetzt voraus. 2027 soll alles besser werden. Mit dem Heimvorteil.

Die nächste Weltmeisterschaft steigt in Mannheim und in Düsseldorf. Aber nicht nur dort. Wie Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees, im Rahmen einer Pressekonferenz verkündete, findet das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Vizeweltmeister Schweiz am 13. Mai 2027 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt. Dort können 61.574 Zuschauer live dabei sein.

Der Kartenverkauf für die Partie "auf Schalke" startet am Donnerstag, dem 16. Juli, um 12 Uhr. Gröbner verwies diekt auf die "große sportliche Rivalität", bei der jüngsten WM hatten die Eidgenossen Deutschland klar mit 6:1 in die Schranken gewiesen. Weshalb Gröbner auch ergänzte: "Die letzten Jahre waren ein bisschen kritisch."