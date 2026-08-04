ran Fußball 1860 München: Neues Logo spaltet die Fans Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Der TSV 1860 München muss in der zweiten Runde des Toto-Pokals gegen den FC Wendelstein antreten. ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga und der Trennung von Hasan Ismaik einen weiteren einschneidenden Schritt gewagt und sein Logo geändert. Rund um den Verein aus Giesing tut sich aktuell viel. Im Toto-Pokal geht es nach dem Erstrundensieg gegen Kreisligist SV Eintracht Berglern (5:0), in der 2. Runde nun gegen den FC Wendelstein. Heute startet der Ticketverkauf. ran gibt euch alle wichtigen Informationen Pflichtspiel der Löwen.

1860 München: So kannst du dir ein Ticket sichern Eins ist sicher: Für das Pokalspiel wird kein Ticket übrig bleiben. Daher sollten die Fans schnell sein. Heute können sich die Anhänger beider Vereine zwischen 16 und 19 Uhr ihre Eintrittskarten in Wendelstein sichern. Tickets sind nur im Vorverkauf in der Mozartstraße 72 (90530 Wendelstein) erhältlich. Das Ganze unter dem Motto: Solange der Vorrat reicht. Die Fans müssen beachten, dass nur Barzahlung möglich ist. Des Weiteren werden pro Person maximal vier Tickets vergeben. Eine Tageskasse wird es am Spieltag nicht geben. Wer das Spiel in Wendelstein vor Ort verfolgen möchte, muss sich sein Ticket also heute sichern. Das sind die Ticketpreise: Sitzplatz: 25,00 Euro Vollzahler Stehplatz: 18,60 Euro Ermäßigt* Stehplatz: 14,00 Euro

Kinder bis 14 Jahre: freier Eintritt

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Wann findet das Pokalspiel von 1860 München statt? Die Partie geht am 11. August ab 18 Uhr über die Bühne.

Wo findet die 1860-Partie statt? Die Löwen sind in der zweiten Hauptrunde des Pokals als Auswärtsteam gefragt und spielen damit auf der Sportanlage des Landesligisten in Mittelfranken.

Was ist der Toto-Pokal? Der Toto-Pokal ist der bayrische Landespokal, an dem Amateurklubs aus den unteren Ligen sowie die Drittliga- und Regionalligavereine teilnehmen. Der Gewinner ist automatisch für die erste Hauptrunde des bundesweiten DFB-Pokals qualifiziert.

Toto-Pokal: Wird das 1860-Spiel im Free-TV übertragen? Das ist noch nicht bekannt. Aber: Das Erstrundenspiel wurde live bei DF1 übertragen. Möglich, dass der Sender auch die Partie in der 2. Runde zeigt.

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Gibt es für das Löwen-Match einen Livestream? Sollte das Spiel von 1860 München erneut auf DF1 übertragen werden, kann dies auch auf Joyn verfolgt werden.