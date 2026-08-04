ran Fußball Bundesliga BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

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Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ 04. August, 16:10 Uhr: Premier-League-Klub mit Interesse an Nmecha? +++ Wie die "L'Équipe" berichtet zeigt Newcastle United offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Felix Nmecha. Der deutsche Nationalspieler soll Nachfolger von Bruno Guimarães werden, der seit Längerem mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht wird. Nmecha verlängerte seinen Vertrag bei den Dortmundern erst in diesem Frühjahr bis 2030. Laut der "Bild" greife eine darin festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro erst im Sommer 2027. Die Schmerzgrenze des BVB im Falle eines Abgangs ihres Mittelfeldchefs bereits in diesem Sommer soll bei rund 120 Millionen Euro liegen. Nach den Verkäufen von Anthony Gordon zum FC Barcelona und Sandro Tonali zum Tottenham Hotspur für zusammengerechnet 188 Millionen Euro sollten die finanziellen Rahmenbedingungen für die "Magpies" jedoch keine große Hürde darstellen.

+++ 03. August, 08:05 Uhr: BVB will auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen +++ Nach Joane Gadou und Konstantinos Karetsas soll auf dem Transfermarkt noch nicht Schluss sein. "Vielleicht machen wir noch das ein oder andere", kündigte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken an. Zwar habe man mit den beiden Neuzugängen die Abgänge von Julian Brandt und Niklas Süle aufgefangen, aber der Dortmunder Transferhunger ist damit offenbar noch nicht gestillt. Seit Wochen schon bemüht sich Schwarz-Gelb um Kölns Shootingstar Said El Mala, der den abgewanderten Karim Adeyemi ersetzen könnte. Allerdings ist es bis zu einer Einigung noch ein langer Weg. Während der 1. FC Köln eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro fordern soll, bietet Dortmund bislang 30 Millionen. Gut, dass der Transfersommer noch einige Wochen andauern wird.

+++ 02. August, 18:15 Uhr: Durchbruch in den Verhandlungen? Couto wohl vor BVB-Abgang +++ Nach längeren Verhandlungen soll nun laut übereinstimmenden Berichten von den beiden Transfer-Experten Fabrizio Romano und Matteo Moretto ein BVB-Abgang von Yan Couto bevorstehen. Demnach dürfte sich die Borussia mit Serie-A-Klub Como auf eine Leihe inklusive Kaufoption geeinigt haben. Derzeit werde nur noch über die exakte Höhe der Kaufoption verhandelt. In Dortmund hat der 24-jährige Brasilianer noch einen Vertrag bis 2030. Er kam im Sommer 2025 für kolportierte 20 Millionen Euro von Manchester City zu Borussia. In Dortmund spielte er allerdings schon die Saison davor auf Leihbasis.

+++ 01. August, 10:05 Uhr: El Mala zum BVB? Transfer droht zu platzen +++ Bei welchem Klub spielt Said El Mala in der kommenden Saison? Eine Frage, auf die es aktuell keine finale Antwort gibt. Der Youngster selbst würde den 1. FC Köln wohl gerne verlassen, mit Borussia Dortmund steht auch ein passender Interessent bereit. Das Problem: Das Angebot der Schwarz-Gelben ist den Kölnern zu niedrig. Köln hätte dem Vernehmen nach gerne 50 Millionen Euro für den Offensivspieler. Zuletzt bot die Borussia 34 Millionen plus zehn Millionen in Bonuszahlungen, was der FC ablehnte. Laut "Bild" wurde in der Folge beim BVB beraten und festgelegt, dass keine 50 Millionen über den Tisch wandern werden. Demnach will der BVB die Ablöse so weit nach unten drücken, bis am Ende eine Vier vorne steht. Sollte dies nicht gelingen, wird es auch keinen Wechsel geben. Zwar kann sich El Mala wohl einen Wechsel gut vorstellen, mit einem gültigen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel sitzen die Kölner aber am längeren Hebel.

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+++ 30. Juli, 23:02 Uhr: Holt Sportdirektor Book einen alten Bekannten als Couto-Ersatz zum BVB? +++ Bei Borussia Dortmund bereiten sich die Verantwortlichen wohl auf den bevorstehenden Abgang von Rechtsverteidiger Yan Youto vor. Der Brasilianer wurde zuletzt mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Nun hat BVB-Sportdirektor Ole Book laut "Sky" auf einer internen Sitzung offenbar einen möglichen Nachfolge-Kandidat vorgeschlagen: Elias Baum von Eintracht Frankfurt. Den Außenverteidiger kennt Book noch bestens aus dessen Zeit als Leihspieler bei der SV Elversberg. Der 20-Jährige ist variabel einsetzbar auf beiden Außenbahnen, hat bei den Hessen noch einen Vertrag bis Sommer 2028. Allerdings soll der neue Eintracht-Coach Adi Hütter von den Fähigkeiten Baums durchaus angetan sein, weshalb ein Verkauf wohl nicht geplant sei. Wegen der Personalie Baum soll demnach auch der angestrebte Eintracht-Transfer von Anton Gaaei von Ajax Amsterdam auf Eis liegen, obwohl sich der Bundesligist mit dem Spieler schon mündlich über einen Vertrag bis 2031 einig sein dürfte.