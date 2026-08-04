ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Neuer kommt - Südkoreaner rasten völlig aus Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern hat während der einwöchige Asientour sein erstes Testspiel gegen den südkoreanischen Erstligisten Jeju SK knapp gewonnen.

Luis Díaz spielt wieder, Konrad Laimer auch: Der FC Bayern München integriert auf seiner Asienreise nach und nach seine WM-Fahrer ins Team. Erst mit einer verstärkten U19-Auswahl, dann aber doch noch mit den deutschen Nationalspielern und weiteren Rückkehrern gewann der Double-Gewinner am Dienstag in Südkorea beim Jeju SK FC mit 2:1 (2:1). FIFA weist Trump-Bericht zurück und nennt ihn "frei erfunden" - Druck auf Infantino wächst dennoch stetig Nur wenige Top-Profis wie Torhüter Jonas Urbig standen dabei in der Startelf - als harter Prüfstein für die kommende Bundesliga-Saison war das Duell auf der Vulkaninsel also noch nicht anzusehen. Erst nach einer Stunde rotierte Trainer Vincent Kompany seine Stars ins Spiel. Am Mittwoch geht es weiter nach Hongkong. "Es war ein positives Spiel, weil es keine Verletzten gibt und die Intensität gut war", sagte Kompany während seiner Pressekonferenz. Belastungssteuerung für alle Spieler sei "Teil des Plans".

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FC Bayern vs. Jeju SK im Ticker-Protokoll:

+++ Update, 14:58 Uhr: Das war es mit dem Liveticker +++ Das war es mit dem Liveticker zur Partie, vielen Dank fürs Mitlesen! Morgen geht es für das Team von Kompany weiter nach Hongkong.

+++ Update, 14:54 Uhr: Schlusspfiff in Jeju! +++ Das war's! Die Bayern konnten trotz großer Bemühung in den letzten Minuten keinen Treffer mehr verwandeln. Der deutsche Rekordmeister gewinnt das Testspiel gegen Jeju SK 2:1. Nach dem Einwechseln der WM-Fahrer hat die Partie ganz eindeutig den Münchnern gehört, doch einen Treffer konnte der Rekordmeister nicht erzwingen.

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+++ Update, 14:50 Uhr: Chancenwucher ohne Tor +++ Jetzt will es der deutsche Meister wissen. Diaz steht gut vor dem Sechzehner, doch schafft den Abschluss nicht rechtzeitig. Darauf folgt Gerangel im Strafraum – am Ende vermutlich eine Vierfachchance. Doch der in der Pause eingewechselte Jeju-Keeper Joo Seung-Min kann seine weiße Weste wahren. Der 20-Jährige spielt zum ersten Mal diese Saison.

+++ Update, 14:45 Uhr: Die Bayern ziehen an +++ Die Wechsel machen sich eindeutig sichtbar. Die Bayern wollen unbedingt noch ein Tor schießen, aber können sich nicht durchsetzen. Jejus Verteidigung leistet ganze Arbeit und hat den deutschen Meister noch gut im Griff.

+++ Update, 14:42 Uhr: Stanisic direkt mit guter Chance +++ Kurz nach Einwechslung steht Stanisic direkt richtig, bekommt einen guten Ball von Kimmich, aber der Jejus-Keeper ist wieder zur Stelle.

+++ Update, 14:38 Uhr: Bayern wechselt dreifach +++ Kompany wechselt erneut. Die WM-Rückkehrer Laimer, Diaz und Stanisic kommen für Della Rovere, den Torschützen Assomo und Pavic.

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+++ Update, 14:35 Uhr: Die Partie läuft weiter +++ Regulär ist die letzte Viertelstunde des Testspiels angebrochen. Die Bayern setzten sich direkt nach dem Wiederanpfiff an Jejus Strafraum fest, konnten bisher aber noch kein Tor erzwingen.

+++ Update, 14:31 Uhr: Trinkpause +++ Das Spiel wird ein weiteres Mal unterbrochen. Vielleicht nimmt die Partie nach dem Hydration-Break wieder Fahrt auf.

+++ Update, 14:29 Uhr: Das Spiel beruhigt sich weiter +++ Die zweite Halbzeit steht im starken Kontrast zu den ersten 45 Minuten. Die Bayern haben zwar eindeutig mehr Ballbesitz und laufen auch immer wieder an, aber insgesamt bleibt das Spiel chancenarm. Auch Jeju kontert weniger.

+++ Update, 14:24 Uhr: Bayern wechselt siebenfach +++ Kompany tauscht fast die gesamte Startelf aus. Pavlovic, Neuzugang Brown, Boey, Tah, Ibrahimovic, Cardozo und Kimmich kommen für Palhinha, Binder, Manuba, Ito, Chavez, Sapoko Ndiaye und Bischof. Kimmich übernimmt die Kapitänsbinde von Bischof.

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+++ Update, 14:21 Uhr: Jeju nicht mit Top-Elf +++ Das letzte Ligaspiel in der K-League 1 ist erst zwei Tage her. Da sich die südkoreanische Liga am Kalenderjahr orientiert, befindet sich Jeju mitten in der Saison und muss auch über den Belastungsausgleich nachdenken.

+++ Update, 14:17 Uhr: Urbig wieder gefragt +++ Die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff gehören eindeutig den Gastgebern. So richtig gefährlich wird Jeju aber nicht. Urbig ist mehrfach gefragt, muss aber nie hinter sich greifen.

+++ Update, 14:15 Uhr: Jeju kann Freistoß nicht verwandeln +++ Ito sieht gelb! Der Japaner verschätzt sich und trifft bei einer Abwehraktion hauptsächlich seinen Gegenspieler. Aus dem darauffolgenden Freistoß kann Jeju allerdings nichts machen. Vincent Kompany sieht bisher nicht ganz so zufrieden aus.

+++ Update, 14:10 Uhr: Zweite Halbzeit läuft ruhig an+++ Die ersten paar Minuten bringen kaum spannende Aktionen und finden hauptsächlich in der Hälfte der Südkoreaner statt. Die ersten Bayern-Stars auf der Bank fangen an, sich aufzuwärmen.

+++ Update, 14:06 Uhr: Weiter geht es auf der Vulkaninsel +++ Um 21:06 Uhr Ortszeit wird die Partie wieder angepfiffen. Der deutsche Meister spielt mit derselben Elf weiter, die Südkoreaner wechseln vierfach.

+++ Update, 13:50 Uhr: Halbzeit in Jeju +++ Zur Halbzeit des Testspiels beim Jeju SK führt der FC Bayern mit 2:1. Felipe Chaves und Bastian Assomo treffen für den Rekordmeister.

+++ Update, 13:46 Uhr: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit +++ Kurz vor der Pause nimmt das Spiel etwas an Intensität ab. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

+++ Update, 13:43 Uhr: Tooooor! Assomo sichert den Bayern wieder die Führung +++ Palhinha steckt zum 16-Jährigen Bastian Assomo durch und dieser bringt die Bayern zurück in Führung. Der Youngster hat genügend Raum und trifft perfekt platziert ins linke Eck.

+++ Update, 13:41 Uhr: Doppel-Chance für Bayern +++ Chaves verpasst einen Doppelback. Der peruanische Nachwuchsspieler scheitert zwei Mal an Jejus Nummer Eins Ja-Ung Heo. Der geklärte Ball fällt dann noch Bischof vor die Füße, doch auch der heutige Bayern-Kapitän scheitert am Torwart.

+++ Update, 13:39 Uhr: Min-jae Kim bekommt Standing-Ovations +++ Gute 35 Minuten nach Anpfiff wird der Lokalheld Min-jae Kim ausgewechselt und erhält Standing Ovations. Für ihn kommt der 19-Jährige Tim Binder.

+++ Update, 13:35 Uhr: Bayern weiter spielbestimmend +++ Der Ball rollt wieder! Bayern ist zwar weiter spielbestimmend und presst hoch, aber die Südkoreaner können sich immer wieder befreien.

+++ Update, 13:30 Uhr: Trinkpause +++ Aufgrund der hohen Temperatur und circa 70 % Luftfeuchtigkeit gibt es einen Hydration-Break. Seit dem Ausgleichtreffer trauen sich die Koreaner eindeutig mehr. Insgesamt ein Spiel mit hohem Entertainmentfaktor.

+++ Update, 13:27 Uhr: Nächste Großchance für die Gastgeber +++ Ein Missverständnis zwischen Ito und Urbig hätte den Bayern fast noch ein Gegentor beschert. Jeju lauert auf Konterchancen und nutzt diese gut. In den Zweikämpfen sind die Bayern aber oft überlegen.

+++ Update, 13:23 Uhr: Ganz wie dahoam +++ Während das Spiel weiter Tempo aufnimmt, setzen die Fans zu "Bayern, Bayern"-Gesängen an. Beim Blick in die Ränge des Jeju-World-Cup-Stadiums sind hauptsächlich Münchner Trikots und Banner zu sehen.

+++ Update, 13:19 Uhr: Riesen Chance für Bayern +++ Nach einer Ecke steht Ito komplett frei im Strafraum, trifft den Ball aber nicht richtig und zieht leicht über das Tor. Die Hausherren spielen nach dem Tor weiter mutig und schaffen es regelmäßig, die Bayern ins eigene letzte Drittel zu pressen.

+++ Update, 13:16 Uhr: Toooor! Jeju gleicht aus +++ Eigentlich hatte der deutsche Rekordmeister die Partie unter Kontrolle, aber Chang-Min Lee trifft keine fünf Minuten nach dem 1:0 zum Ausgleich.

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+++ Update, 13:12 Uhr: Tooooor! Chaves trifft zur Führung +++ Der 19-Jährige Felipe Chaves bringt die Bayern in Führung! Jeju verteidigt zu chaotisch im Sechzehner und kann den Ball nicht final klären. Bischof kann sich zudem eine Vorlage aufs Konto schreiben.

+++ Update, 13:09 Uhr: Bischof mit erster Chance +++ Die Bayern finden nach einigen Minuten auch gut ins Spiel und haben mittlerweile eindeutig mehr Ballbesitz. Bayerns neue Nummer acht, Tom Bischof, hat dabei zwei gute Chancen.

+++ Update, 13:05 Uhr: Jeju startet gut ins Spiel +++ Die Südkoreaner starten selbstbewusst ins Spiel und können auch schnell einen Freistoß erzwingen, der von den Bayern geklärt wird. Insgesamt zeigen sich die Hausherren in den ersten Minuten angriffslustig, aber die Abschlüsse bleiben ungefährlich.

+++ Update, 13:00 Uhr: Anpfiff in Südkorea! +++ Um 20 Uhr Ortszeit wird das Testspiel angepfiffen. Bei 29 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit muss mit Trinkpausen gerechnet werden. Der Anblick ist dabei etwas ungewöhnlich: Der deutsche Rekordmeister spielt ganz in Weiß, während die Hausherren in Rot-Weiß auflaufen.

+++ Update, 12:52 Uhr: Jeju SK mitten in der Saison +++ Während sich die Bayern mitten in der Vorbereitungsphase befinden, herrscht in der südkoreanischen K-League 1 bereits Ligabetrieb. Nach 21 Spielen befindet sich der Jeju SK gegenwärtig auf dem siebten Rang und müsste damit schon in die Relegation.

+++ Update, 12:30 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da! +++ Im ersten Spiel jemals gegen den koreanischen Verein startet Kompany mit der folgenden Elf: Urbig - Manuba, Pavic, Kim, Ito - Palhinha, Bischof, Della Rovere, Chavez, Sapoko Ndiaye - Assomo