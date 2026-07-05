Fußball: Startschuss für die neue Fußball-Bundesliga-Saison

Die neue Zweitligasaison startet mit dem Spiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC. ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.

Der VfL Bochum eröffnet am 7. August die neue Saison in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC. Gespielt wird im Vonovia Ruhrstadion, der Heimspielstätte der Bochumer. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

In der vergangenen Spielzeit gewann Bochum das Hinspiel zuhause mit 3:2, im Rückspiel in Berlin stand es am Ende 1:1.

ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.