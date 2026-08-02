2. Bundesliga - Dresdens Bünning spricht über Hirnblutung: "Kampf zurück ins Leben"

Lars Bünning gibt Einblick in sein Leben nach der Anfang Juni erlittenen Hirnblutung. Der Dynamo-Profi plant bereits seine Rückkehr nach Dresden.

Dynamo Dresdens Innenverteidiger Lars Bünning hat sich erstmals nach seiner Hirnblutung Anfang Juni zu Wort gemeldet. "Die letzten Wochen waren die wahrscheinlich schwierigsten Wochen in meinem ganzen Leben", sagte der 28-Jährige in einer Videobotschaft, die der Fußball-Zweitligist am Samstag in den sozialen Netzwerken teilte: "Umso schöner war es für meine Familie und mich zu sehen, dass ihr alle diesen Kampf zurück ins Leben mit mir gemeinsam führt."

Vor zwei Monaten hatte sich Bünning nach einer spontan und ohne äußere Einwirkungen aufgetretenen Hirnblutung einer lebensnotwendigen Operation unterziehen müssen. "Meine Reha läuft sehr gut, ich mache jeden Tag Fortschritte und darf bald nach Dresden zurückkehren", erzählte Bünning weiter: "Ich freue mich unfassbar darauf, euch alle im Stadion zu treffen und gemeinsam Dynamo-Siege mit euch feiern zu können."

Bünning spielt seit 2023 in Dresden und war als Stammspieler in der Innenverteidigung maßgeblich am Aufstieg der Mannschaft 2025 in die 2. Bundesliga beteiligt.