2. Bundesliga 2026/27: Die Heimtrikots aller Vereine

2. Bundesliga 2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

Der Auftakt der 2.Bundesliga-Saison 2026/27 rückt immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Zweitligisten für die neue Spielzeit.

1. FC Heidenheim Der Bundesliga-Absteiger bleibt beim klassisch roten Trikot mit blauen Streifen. Das Shirt wurde in Zusammenarbeit mit dem Fanbeirat des Vereins designt.

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Bild: Heidenheim Fanshop

VfL Wolfsburg Das neue Heimtrikot der Wölfe ist an den Song "Thunder" angelehnt, der vor Heimspielen beim Aufwärmen der Mannschaft abgespielt wird. Zudem prangt nach über 20 Jahren wieder das traditionelle Zinnenwappen auf dem neuen Shirt.

Bild: Wolfsburg Fanshop

SV Darmstadt 98 Auch die Hessen bleiben ihren Farben treu: Das royalblaue Trikot ist mit einem Lilienmotiv bedruckt.

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Bild: Darmstadt Fanshop

Hannover 96 In den Stoff des Hannover-Heimtrikots sind acht Wahrzeichen und Institutionen der Landeshauptstadt Hannover eingearbeitet.

Bild: Hannover 96 Fanshop

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Live-Fußball auf Joyn: Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 20:00 • Fussball Bundesliga Auftakt live in SAT.1: FC Bayern - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 20:00 • Fussball Bundesliga Auftakt live in SAT.1: FC Bayern - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: VfL Osnabrück - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: VfL Osnabrück - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

St. Pauli Das klassisch braune Design mir weißen Details des St. Pauli besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Material.

Bild: St. Pauli Fanshop

Hertha BSC Das neue Heimtrikot steht laut Verein für "Vielfalt und Einheit "und sei ein "Aufruf zum Zusammenhalt und ein Ausdruck kollektiver Zugehörigkeit." Beim Design wurden auch die Wünsche und Rückmeldungen der Fans berücksichtigt.

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Bild: Hertha Fanshop

1. FC Nürnberg Die Musterung aus unterschiedlichen Rot-Tönen auf dem neuen Heimtrikot stellt den Frankischen Rechen, das Wappen der Region, dar.

Bild: FCN Fanshop

1. FC Kaiserslautern Teufelskopf, Dreizack, Teufelskratzer, Teufelsschweif: Diese Elemente sind auf dem neuen klassisch roten Trikot der "Roten Teufel" eingearbeitet.

Bild: Kaiserslautern Fanshop

Karlsruher SC Auch der KSC läuft standesgemäß in der Vereinsfarbe auf. Auf der Vorderseite des Shirts ist die Silhouette des Wappens der Stadt abgebildet.

Bild: KSC Fanshop

VfL Bochum Der Umriss des Vereinswappens ist das Muster auf dem neuen Heimtrikot. "Denn unser Wappen ist mehr als nur ein Zeichen. Es steht für das, was in uns steckt – unser Herz", heißt es auf der Vereinswebseite.

Bild: VfL Bochum Fanshop

Arminia Bielefeld Unter dem Motto "Wie zeigen Flagge!" präsentiert die Arminia das neue schwarz-blau-weiße Trikot. Auch hier zeigt Muster auf der Vorderseite die Silhouette des Vereinswappens.

Bild: Arminia Bielefeld Fanshop

Holstein Kiel Das zurückhaltende Design ist dunkelblau mit roten Akzenten. Laut Verein soll das Shirt "norddeutsche Klarheit" darstellen.

Bild: Kiel Fanshop

Dynamo Dresden Dynamo hat das schwarz-gelbe Trikot im Retro-Stil gehalten. Das Design ist an die Bundesliga-Saison 1991/1992 angelehnt.

Bild: Dynamo Dresend Fanshop

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Eintracht Braunschweig Ein gestanztes Löwenmuster ziert das gesamte neue Heimtrikot der Eintracht.

Bild: Eintracht Braunschweig Fanshop

1. FC Magdeburg Magdeburgs neues Heimtrikot ist mit schlichten blau-weißen Vertikalstreifen verziert – das Design ist ähnlich dem Auswärtstrikot der vergangenen Saison.

Bild: Magdeburg Fanshop

Energie Cottbus Das schlichte rot-weiße Trikot von Energie Cottbus wird im Fanshop als "kein Fanartikel" beschrieben. Es sei "der Beweis, dass wir schon immer hier waren."

Bild: Energie Cottbus Fanshop

VfL Osnabrück Das neue Dress aus Osnabrück ist lila-lila gestreift und mit weißen Details geschmückt. Das Trikot "interpretiert mit geometrischen Formen und historischen Bezügen" den VfL neu.

Bild: VfL Osnabrück Fanshop

SpVgg Greuther Fürth Die Vereinsfarbe ist nur beim neuen Dress von der SpVgg nur als Akzent verbaut. Das Cremeweiß soll laut Verein das Kleeblatt besonders hervorheben.