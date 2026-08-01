2. Bundesliga
2. Bundesliga 2026/27: Die Heimtrikots aller Vereine
Veröffentlicht:von Anne Malin
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams
Videoclip • 02:23 Min
Der Auftakt der 2.Bundesliga-Saison 2026/27 rückt immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Zweitligisten für die neue Spielzeit.
Am 7. August startet die Saison 2026/2027 der 2. Bundesliga. Das Auftaktspiel VfL Bochum gegen Hertha BSC läuft live auf SAT.1 und Joyn.
Passend dazu haben die Vereine ihre neuen Heimtrikots für die Saison vorgestellt.
Der VfL Wolfsburg setzt auf ein experimentelles Design, während Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98 und Bochum ihr Wappen in den Mittelpunkt stellen.
ran zeigt alle Heimtrikots der Zweitligisten für die neue Spielzeit.
1. FC Heidenheim
Der Bundesliga-Absteiger bleibt beim klassisch roten Trikot mit blauen Streifen. Das Shirt wurde in Zusammenarbeit mit dem Fanbeirat des Vereins designt.
VfL Wolfsburg
Das neue Heimtrikot der Wölfe ist an den Song "Thunder" angelehnt, der vor Heimspielen beim Aufwärmen der Mannschaft abgespielt wird. Zudem prangt nach über 20 Jahren wieder das traditionelle Zinnenwappen auf dem neuen Shirt.
SV Darmstadt 98
Auch die Hessen bleiben ihren Farben treu: Das royalblaue Trikot ist mit einem Lilienmotiv bedruckt.
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Hannover 96
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St. Pauli
Das klassisch braune Design mir weißen Details des St. Pauli besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Material.
Hertha BSC
Das neue Heimtrikot steht laut Verein für "Vielfalt und Einheit "und sei ein "Aufruf zum Zusammenhalt und ein Ausdruck kollektiver Zugehörigkeit." Beim Design wurden auch die Wünsche und Rückmeldungen der Fans berücksichtigt.
1. FC Nürnberg
Die Musterung aus unterschiedlichen Rot-Tönen auf dem neuen Heimtrikot stellt den Frankischen Rechen, das Wappen der Region, dar.
1. FC Kaiserslautern
Teufelskopf, Dreizack, Teufelskratzer, Teufelsschweif: Diese Elemente sind auf dem neuen klassisch roten Trikot der "Roten Teufel" eingearbeitet.
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Karlsruher SC
Auch der KSC läuft standesgemäß in der Vereinsfarbe auf. Auf der Vorderseite des Shirts ist die Silhouette des Wappens der Stadt abgebildet.
VfL Bochum
Der Umriss des Vereinswappens ist das Muster auf dem neuen Heimtrikot. "Denn unser Wappen ist mehr als nur ein Zeichen. Es steht für das, was in uns steckt – unser Herz", heißt es auf der Vereinswebseite.
Arminia Bielefeld
Unter dem Motto "Wie zeigen Flagge!" präsentiert die Arminia das neue schwarz-blau-weiße Trikot. Auch hier zeigt Muster auf der Vorderseite die Silhouette des Vereinswappens.
Holstein Kiel
Das zurückhaltende Design ist dunkelblau mit roten Akzenten. Laut Verein soll das Shirt "norddeutsche Klarheit" darstellen.
Dynamo Dresden
Dynamo hat das schwarz-gelbe Trikot im Retro-Stil gehalten. Das Design ist an die Bundesliga-Saison 1991/1992 angelehnt.
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Eintracht Braunschweig
Ein gestanztes Löwenmuster ziert das gesamte neue Heimtrikot der Eintracht.
1. FC Magdeburg
Magdeburgs neues Heimtrikot ist mit schlichten blau-weißen Vertikalstreifen verziert – das Design ist ähnlich dem Auswärtstrikot der vergangenen Saison.
Energie Cottbus
Das schlichte rot-weiße Trikot von Energie Cottbus wird im Fanshop als "kein Fanartikel" beschrieben. Es sei "der Beweis, dass wir schon immer hier waren."
VfL Osnabrück
Das neue Dress aus Osnabrück ist lila-lila gestreift und mit weißen Details geschmückt. Das Trikot "interpretiert mit geometrischen Formen und historischen Bezügen" den VfL neu.
SpVgg Greuther Fürth
Die Vereinsfarbe ist nur beim neuen Dress von der SpVgg nur als Akzent verbaut. Das Cremeweiß soll laut Verein das Kleeblatt besonders hervorheben.
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