FC Bayern: Brown auf der Zehn - Kompany liefert die Hintergründe

Für Kamil Grabara endet die Zeit beim VfL Wolfsburg nach dem Abstieg zumindest vorerst. Der Weg des Polen führt nach Italien.

Torhüter Kamil Grabara verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und wechselt leihweise zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Der polnische Nationaltorwart, in der Abstiegssaison noch Stammkraft, hatte seinen Platz zuletzt an Timon Wellenreuther verloren.

Grabara (27) war im Sommer 2024 vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gewechselt, seitdem absolvierte er für den VfL 69 Pflichtspiele. Wolfsburg hat nach dem Abstieg einen großen Umbruch im Kader eingeleitet.