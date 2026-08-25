Bundesliga
FC Bayern München verlängert Verträge mit Max Eberl und Jan-Christian Dreesen
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Manuel Neuer witzelt über Neuzugang: "Er muss noch Squads machen"
Videoclip • 02:48 Min
Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Sportvorstand Max Eberl verlängert. Auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bekommt einen neuen Vertrag.
Der FC Bayern München setzt langfristig auf Max Eberl und Jan-Christian Dreesen. Der deutsche Rekordmeister hat die Verträge mit dem Sportvorstand und dem Vorstandsboss vorzeitig bis 2029 verlängert. Dies gab der Verein nun offiziell bekannt.
Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer betonte: "Kontinuität sorgt für Orientierung, Stabilität verschafft Stärke: Beides brauchen wir, um den FC Bayern auf höchstem Niveau konsequent weiterzuentwickeln." Zudem lobte er: "Mit Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper ist unser Vorstand hervorragend aufgestellt, um den FC Bayern sportlich wie wirtschaftlich weiter voranzubringen und seine Spitzenposition in Europa zu behaupten."
Bundesliga-Eröffnungsspiel FC Bayern München gegen VfB Stuttgart am Freitag ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn
Dreesen erklärte, er freue sich, "meine Arbeit beim FC Bayern mit Kraft und Leidenschaft fortzusetzen. Als Vorstandsteam gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern und Fans wollen wir auch künftig alles dafür tun, damit der FC Bayern der Spitzenclub bleibt, auf den wir alle stolz sind. Das treibt uns an - und wir haben noch viel vor."
Eberl sprach davon, dass der Rekordmeister für ihn "seit meiner Zeit in der Jugend eine Herzensangelegenheit" sei. Weiter stellte er klar: "Genauso wie meinen Vorstandskollegen ist es mir daher ein Anliegen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und im Sinne der gesamten FC-Bayern-Familie auch künftig alles für den sportlichen Erfolg einzubringen. Das Vertrauen des Aufsichtsrats ist ein wertvolles Zeichen, über das ich mich sehr freue."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 09:30 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts
150 MinBald verfügbar
Heute, 09:30 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:45 Uhr • Radsport
Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 14:45 Uhr • Radsport
Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream
195 Min
Eberl seit 2024 beim FC Bayern - Dreesen schon seit 2013 im Verein
Eberl ist seit März 2024 als Sportvorstand beim FC Bayern tätig. In seiner Amtszeit wurde Trainer Vincent Kompany verpflichtet, der den Verein zu zwei Deutschen Meisterschaften (2025 und 2026) und zum DFB-Pokalsieg (2026) führte.
Am vergangenen Samstag gewann Bayern mit dem 2:1 gegen Borussia Dortmund auch den Franz Beckenbauer Supercup. Auch diesen Titel gewannen Eberl und Kompany mit dem FC Bayern zum zweiten Mal.
Eberl begann seine aktive Laufbahn als Profi beim FC Bayern und spielte anschließend für den VfL Bochum, Greuther Fürth und Borussia Mönchengladbach, wo er 2005 ins Management wechselte.
2022 schied er bei der Borussia aus und wurde anschließend Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Ende September wurde er dort freigestellt, sodass er ein halbes Jahr später nach München wechseln konnte.
Die Vertragsverlängerung um Eberl war trotz der Erfolge zeitweise fraglich. Für Schlagzeiten sorgte im Mai 2026 vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der die Chancen auf eine Vertragsverlängerung Eberls nur auf "60 zu 40" bezifferte und von bestehenden Zweifeln sprach. Später entschuldigte er sich öffentlich dafür.
Bei Dreesen schienen die Zeichen dagegen schon lange auf Verlängerung zu stehen. Der 58-Jährige ist seit 2013 im Verein, begann als Finanzvorstand. Bereits im Jahr darauf stieg er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden auf, seit Mai 2023 und dem Aus von OIiver Kahn steht er dem Vorstand vor.
Auch interessant: Bundesliga 2026/27: 18 Players to Watch! Auf wen ihr bei jedem Team achten solltet
Dir gefallen ran-News?
Mehr Fußball News auf ran
Bundesliga
VfL Wolfsbug verliert Leistungsträger an Juventus
Bundesliga
Kommentar: Eberl-Verlängerung ist verdient, aber ...
Bundesliga
Fix: Nkunku kehrt per Leihe nach Leipzig zurück
Bundesliga
Bundesliga: Die Heimtrikots aller 18 Vereine im Überblick
Bundesliga
Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Alles zum Bundesliga-Topspiel - TV-Übertragung, Livestream und Ticker
Bundesliga
FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Alles zum Bundesliga-Auftakt - TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker