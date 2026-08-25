Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Sportvorstand Max Eberl verlängert. Auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bekommt einen neuen Vertrag.

Der FC Bayern München setzt langfristig auf Max Eberl und Jan-Christian Dreesen. Der deutsche Rekordmeister hat die Verträge mit dem Sportvorstand und dem Vorstandsboss vorzeitig bis 2029 verlängert. Dies gab der Verein nun offiziell bekannt.

Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer betonte: "Kontinuität sorgt für Orientierung, Stabilität verschafft Stärke: Beides brauchen wir, um den FC Bayern auf höchstem Niveau konsequent weiterzuentwickeln." Zudem lobte er: "Mit Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper ist unser Vorstand hervorragend aufgestellt, um den FC Bayern sportlich wie wirtschaftlich weiter voranzubringen und seine Spitzenposition in Europa zu behaupten."

Dreesen erklärte, er freue sich, "meine Arbeit beim FC Bayern mit Kraft und Leidenschaft fortzusetzen. Als Vorstandsteam gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern und Fans wollen wir auch künftig alles dafür tun, damit der FC Bayern der Spitzenclub bleibt, auf den wir alle stolz sind. Das treibt uns an - und wir haben noch viel vor."

Eberl sprach davon, dass der Rekordmeister für ihn "seit meiner Zeit in der Jugend eine Herzensangelegenheit" sei. Weiter stellte er klar: "Genauso wie meinen Vorstandskollegen ist es mir daher ein Anliegen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und im Sinne der gesamten FC-Bayern-Familie auch künftig alles für den sportlichen Erfolg einzubringen. Das Vertrauen des Aufsichtsrats ist ein wertvolles Zeichen, über das ich mich sehr freue."