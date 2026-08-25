ran Fußball Borussia Dortmund: Offiziell bestätigt - Adeyemi wechselt zum FC Barcelona Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Karim Adeyemi ist von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt. Nach seinem Tordebüt verrät Coach Hansi Flick, warum er sich für den Deutschen und gegen Marcus Rashford entschied.

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona stand sehr früh fest. Der Offensivspieler ist für 22 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt. Müller und Hummels investieren in einen Erstligisten Beim 5:0-Erfolg des spanischen Meisters gegen den FC Elche erzielte der 24-Jährige sofort seinen Debüttreffer zum 2:0-Zwischenstand. Im Anschluss erklärte Barca-Trainer Hansi Flick, warum sich die Barca-Verantwortlichen für einen Adeyemi-Transfer entschieden haben, statt die Leihe von Marcus Rashford aus der vergangenen Saison in eine feste Verpflichtung umzuwandeln.

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Flick lobt Adeyemi: "Gelassenheit vor dem Tor" Flick sagte nach der La-Liga-Partie auf der Pressekonferenz: "Es ging darum, den Spieler zu finden, dessen Qualitäten am besten zu unserem Fußball passen." Und weiter: "Karim bringt uns Geschwindigkeit, Bewegung, Aggressivität und, am wichtigsten, diese Gelassenheit vor dem Tor." Bundesliga 2026/27: 18 Players to Watch! Auf wen ihr bei jedem Team achten solltet Beim Vergleich sei der Engländer deutlich hinter Adeyemi: "Marcus bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit, Kraft und Qualität, wenn er in den Raum kommt. Aber Karim bringt diese Qualitäten mit, während er gleichzeitig eine andere Ebene an Gelassenheit vor dem Tor mitbringt."

Aber Karim bringt diese Qualitäten mit, während er gleichzeitig eine andere Ebene an Gelassenheit vor dem Tor mitbringt. Barcelona-Trainer Hansi Flick über Karim Adeyemi

Adeyemi-Transfer ähnlich teuer wie feste Rashford-Verpflichtung Sein erstes Tor für die Katalanen unterstrich dieses Argument direkt, wie auch Flick feststellte: "Er hatte einen Verteidiger direkt neben sich, die Situation war nicht einfach. Karim blieb ruhig, wartete auf den richtigen Moment und beendete es perfekt." Als feste Ablöse überwies Barca 22 Millionen Euro in den Pott. Mit möglichen Boni kann die Summe auf bis zu 30 Millionen Euro steigen, was auch die Ablöse für den Engländer gewesen wäre. Rashford hatte im vergangenen Jahr mit 14 Toren und ebenso vielen Assists in 49 Einsätzen durchaus ordentliche Zahlen aufgelegt. Daran wird sich Adeyemi in der gerade begonnenen Saison wohl messen lassen müssen. Auch interessant: Ballon d'Or: Warum der FC Bayern alles für Harry Kane gibt

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