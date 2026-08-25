Bundesliga: Die Heimtrikots aller 18 Vereine im Überblick

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Mit Bier und schneller Brille beim Paulaner-Shooting Videoclip • 01:57 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.

Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn. Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der letzten Saison, andere stellten die neuen Shirts deutlich später vor. Bundesliga 2026/27: Heimtrikot-Ranking aller 18 Mannschaften Borussia Dortmund und der 1. FC Köln setzen auf schlichte Designs. Der FC Bayern München, SC Freiburg und Eintracht Frankfurt werden in gestreiften Trikots auflaufen. Aufsteiger SV Elversberg präsentierte sein erstes Bundesliga-Trikot jemals. ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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FC Bayern München Der FC Bayern setzt auf ein klassisches, edles Trikot in Rot. Die dezente Streifenoptik kommt bei den Fans gut an.

Bild: FC Bayern Fanshop

Bild: BVB Fanshop

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RB Leipzig Auch RB Leipzig bleibt den Vereinsfarben treu und läuft in einem weißen Shirt mit dynamischen, roten Kontrasten auf.

Bild: Red Bull Shop

VfB Stuttgart Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart ist eine Hommage an den Heimatstadtteil Bad Cannstatt. Das Design ist inspiriert von den Mineralwasservorkommen und verbindet regionale Symbole mit modernen Details.

Bild: VfB Stuttgart Fanshop

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TSG Hoffenheim Etwas experimenteller ist die TSG Hoffenheim unterwegs. Die weiß abgesetzten Ärmel sehen spannend aus. Die abstrakt dargestellte Hirschstange ist Teil des Hoffenheimer Ortswappens.

Bild: Hoffenheim Shop

Bayer Leverkusen Bayer kehrt mit seinem neuen Heimtrikot zum klassischen Streifen-Look zurück. "Das Design von Ausrüster New Balance orientiert sich am legendären schwarz-roten Streifen-Look des Werksklubs", heißt es auf der Klub-Website.

Bild: Bayer Leverkusen Fanshop

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SC Freiburg Mit einem durchaus wilden Streifenmuster laufen die Freiburger in der neuen Saison auf. Neu sind auch der Brust- sowie der Ärmelsponsor.

Bild: SC Freiburg Shop

Eintracht Frankfurt Wilde Streifen sind auch auf dem neuen Heimtrikot von Eintracht Frankfurt zu sehen. Alle drei Vereinsfarben - Schwarz, Rot und Weiß - sind vertreten.

Bild: Eintracht Frankfurt Store

FC Augsburg Der FC Augsburg greift bei seinem neuen Heimtrikot die historischen Wurzeln der Stadt auf und wird in der neuen Saison in Marmor-Optik auflaufen.

Bild: FC Augsburg Fanshop

FSV Mainz 05 Die Rheinhessen setzen auf ein minimalistisches Desing. Im klassischen Rot sind das Mainzer Stadtwappen, der Buchstaben "M" und das Vereinswappen integriert.

Bild: Mainz 05 Fanshop

Union Berlin Einen ganz ähnlichen Weg geht Union Berlin. Auf dem komplett roten Trikot sind Elemente des Stadiondachs zu sehen.

Bild: Union Berlin Fanshop

Borussia Mönchengladbach Ein Gladbach-Trikot muss die Farben Weiß und Grün enthalten, das ist klar. Ein dynamischens Dot-Pattern sorgt für einen frischen Look.

Bild: Borussia Mönchengladbach Fanshop

Hamburger SV Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt setzt der HSV im Gegensatz zu seinem Vorgänger-Trikot wieder auf schlichtes Weiß. Die Musterung soll die Dachmembran des Volksparkstadions darstellen.

Bild: Hamburger SV Fanshop

1. FC Köln Klassisch und schlicht kommt auch der 1. FC Köln daher. Weiß und Rot - mehr braucht es in der Domstadt nicht.

Bild: Fanshop 1. FC Köln

Werder Bremen Die Norddeutschen laufen kommende Saison vor heimischer Kulisse in grün-weiß gestreiften Trikots auf. "Werder ist grün-weiß, seit Generationen und über den Fußball hinaus - getragen von einem ganz besonderen Zusammenhalt", erklärte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Bild: Werder Bremen Fanshop

FC Schalke 04 Das neue Heimtrikot des FC Schalke 04 ist traditionell in Königsblau gehalten. Das Design ehrt zudem das 25-jährige Jubiläum der Veltnis-Arena. "Geprägt von der Arena, für die Arena", lautet das Motto des Dresses. Auch interessant: Schalke 04 stellt neues Auswärtstrikot im Retro-Look vor

Bild: FC Schalke 04 Fanshop

SV Elversberg Die SV Elversberg bestreitet ihre erste Saison in der Bundesliga in einem schwarz-weißen Trikot, das wie die Detailaufnahme eines Schachfeldes aussieht.

Bild: Elversberg Fanshop

SC Paderborn Der Bezwinger des VfL Wolfsburg in der Relegation hat sein neues Heimtrikot in Schwarz gehalten und stellt im Design das Wahrzeichen der Stadt dar. Im Kragen des Aufsteiger-Dresses steht zudem das bekannte Sprichwort: "Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei."