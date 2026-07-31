DFB-Team: Diese Youngster könnten unter Jürgen Klopp debütieren

ran Fußball DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache" Videoclip • 02:34 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp sprach auf seiner Antritts-PK von einer Liste mit 57 Spielern, die für die deutsche Nationalmannschaft in Frage kommen. ran nennt neun Youngster, die unter Klopp debütieren könnten.

Die deutsche Nationalmannschaft steht erneut vor einem Umbruch. Bei seiner ersten Pressekonferenz als Bundestrainer sagte Jürgen Klopp, dass jeder deutsche Spieler, der sich "anstrenge", die Chance auf einen Kaderplatz im DFB-Team habe. ran blickt in die Glaskugel und nennt neun Youngster, die bisher noch ohne Länderspiel sind und denen Klopp zum Debüt verhelfen könnte. Hinweis: Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Said El Mala (Außenstürmer, 1. FC Köln) Man wird keinen großen Betrag gewinnen, wenn man Geld darauf setzt, dass Said El Mala sein Debüt unter Klopp geben wird. Julian Nagelsmann lud ihn einmal zwar ein, schickte ihn jedoch während eines Lehrgangs wieder zur U21. Der (Noch)-Kölner besticht mit Tempo und Dribbelstärke. Dass er noch ohne Länderspiel ist, ist ohnehin eine große Kontroverse.

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Finn Jeltsch (Innenverteidiger, VfB Stuttgart) Im Herbst 2023 spielte Finn Jeltsch noch für die U19 des 1. FC Nürnberg, mittlerweile ist er Stammspieler bei einem Champions-League-Klub. Der erst 20 Jahre alte Innenverteidiger hat eine steile Karriere hinter und womöglich auch vor sich. Zwar hat Deutschland auf der Innenverteidiger-Position wohl die wenigsten Probleme. Sollte Jeltsch jedoch zu einem Top-Verteidiger werden, beschwert sich sicherlich auch niemand. Mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck steht die Zentrale soweit.

Finn Jeltsch spielt in dieser Saison Champions League mit Stuttgart Bild: Beautiful Sports

Karim Coulibaly (Innenverteidiger, SV Werder Bremen) Gleiches gilt für Karim Coulibaly. Er ist so ein wenig das Tafelsilber des SV Werder Bremen, war in einer schwachen Saison 2025/26 einer der Lichtblicke der Bremer. Am gebürtigen Oldenburger ist gefühlt die gesamte Fußball-Elite des Kontinents interessiert. Mit erst 19 Jahren ist er einer der am höchsten veranlagten U20-Innenverteidiger Europas.

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Nicolo Tresoldi (Mittelstürmer, FC Brügge) Neben El Mala ist Nicolo Tresoldi wohl die sicherste Aktie, die bei Jürgen Klopp mindestens mal auf dem Zettel stehen wird. Der bei Hannover 96 ausgebildete Angreifer ist Torschütze vom Dienst in der U21, wusste somit auch im DFB-Dress schon zu überzeugen. Bei Club Brügge war er in der letzten Saison an satten 32 Toren direkt beteiligt, traf in der K.o.-Runde der Champions League. Auch für ihn soll es mehrere Interessenten geben.

Nicolo Tresoldi traf in der vergangenen Saison regelmäßig für Brügge Bild: IMAGO/Photo News

Kennet Eichhorn (Zentraler Mittelfeldspieler, Bayer 04 Leverkusen) Freilich, Stand Ende Juli ist Kennet Eichhorn noch ohne Bundesliga-Spiel. Allerdings: Es ist lange her, dass ein solches Talent die 2. Liga aufgemischt hat. Der zentrale Mittelfeldspieler bestach bei Hertha BSC mit außergewöhnlicher Übersicht und famoser Ballsicherheit. Sicherlich wird er noch nicht in Klopps ersten Kader berufen werden. Dass das jedoch nur eine Frage der Zeit ist, steht kaum zur Debatte.

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Mio Backhaus (Torwart, SC Freiburg) Wer wird Nachfolger von Manuel Neuer? Diese Frage treibt Deutschland genau so um wie 2024, als der Rekordkeeper des DFB seine Karriere zum ersten Mal beendete. Diesmal ist die Entscheidung jedoch endgültig. Im Raum stehen viele Namen, die auf ihn folgen könnten. Unter anderem Mio Backhaus. Der Rekordeinkauf des SC Freiburg kam erst im Sommer aus Bremen und könnte auf Anhieb den Sprung ins DFB-Tor schaffen, da auch Neuers WM-Vertreter Oliver Baumann mit 36 nicht mehr der Jüngste ist.

Dzenan Pejcinovic (Mittelstürmer, VfL Wolfsburg) Wie gut Dzenan Pejcinovic eigentlich ist, das sieht man am aktuellen Transferpoker um ihn. Absteiger VfL Wolfsburg will den U21-Stürmer unbedingt halten, der VfB Stuttgart ist dagegen bereit, rekordverdächtige Summen aufzurufen. Auch der FC Porto soll an Pejcinovic dran sein. Zwar fehlt ihm im Gegensatz zu Tresoldi noch die Torquote auf allerhöchstem Niveau, dennoch kommt er für sein Alter schon auf ziemlich viel Erfahrung und ist sicherlich im Blickfeld des neuen DFB-Trainerteams.

Philipp Treu (Rechtsverteidiger, SC Freiburg) Zugegeben, Philipp Treu mit 25 Jahren als "Youngster" zu betiteln, wird den anderen Jungspunden nur bedingt gerecht. Treu hat jedoch einen Trumpf: Er spielt auf der problematischen Rechtsverteidiger-Position. In Freiburg ist er unumstrittener Stammspieler und trug maßgeblich dazu bei, dass die Breisgauer mit der besten Defensive des Wettbewerbs ins Finale der Europa League kamen. Er könnte Joshua Kimmich auf seiner ungeliebten Position auf der rechten Defensivseite beerben.

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Philipp Treu stand bereits in einem Europapokal-Finale Bild: STEINSIEK.CH