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Testspiel: Medizinischer Notfall vor Partie zwischen Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:16 Min
Das Testspiel zwischen Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach wird von einem Zwischenfall auf der Tribüne überschattet. Offenbar muss ein Fan reanimiert werden.
Es war die Generalprobe für die neue Saison in der 3. Liga. Und Hansa Rostock musste sich Borussia Mönchengladbach mit 1:3 geschlagen geben. Das Spiel im Ostseestadion geriet jedoch schon vor dem Anpfiff zur Nebensache.
Denn wie die Rostocker auf "Instagram" schrieben, musste die Partie wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne um 45 Minuten nach hinten verschoben werden. Zum Zeitpunkt der Nachricht befand sich die betroffene Person demnach bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.
Wie die "Bild" schreibt, handelt es sich um einen Hansa-Fan, der mehr als 40 Minuten reaniminiert werden musste. Der Bereich auf der Osttribüne sei mit Rettungsdecken abgedeckt worden, während Sanitäter um das Leben der Person kämpften. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Ordner einen Aufgang mit Decken und Bannern verdecken.
Augenzeugen hätten berichtet, dass der Fan beim Abtransport Lebenszeichen von sich gegeben habe, heißt es weiter. Stadionsprecher Oliver Schubert sagte demnach: "Vielen Dank an die Sanitäter und alle Beteiligten, die ihr Bestes gegeben haben. Wir schicken unsere allerbesten Wünsche hinterher." Auch Hansa Rostock wünschte: "Gute und hoffentlich schnelle Besserung!"
Im Spiel selbst schoss Gladbach nach der Pause durch Lukas Ullrich (49. Minute), Kevin Stöger (58.), und Zugang Isac Lidberg (71.) ein 3:0 heraus. Niklas Kölle verkürzte in der 90. Minute auf 1:3. Für Rostock war es nach dem 0:3 beim englischen Zweitligisten FC Watford die zweite Niederlage nacheinander, Gladbach feierte im dritten Test den dritten Erfolg.
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