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2. Bundesliga

2. Bundesliga 2026/27: Die Heimtrikots aller 18 Vereine

Aktualisiert:

von Anne Malin

2. Bundesliga

2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams

Videoclip • 02:23 Min

Der Auftakt der 2.Bundesliga-Saison 2026/27 rückt immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Zweitligisten für die neue Spielzeit.

Am 7. August startet die Saison 2026/2027 der 2. Bundesliga. Das Auftaktspiel VfL Bochum gegen Hertha BSC läuft live auf SAT.1 und Joyn.

Passend dazu haben die Vereine ihre neuen Heimtrikots für die Saison vorgestellt.

Der VfL Wolfsburg setzt auf ein experimentelles Design, während Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98 und Bochum ihr Wappen in den Mittelpunkt stellen.

ran zeigt alle Heimtrikots der Zweitligisten für die neue Spielzeit.

1. FC Heidenheim

Der Bundesliga-Absteiger bleibt beim klassisch roten Trikot mit blauen Streifen. Das Shirt wurde in Zusammenarbeit mit dem Fanbeirat des Vereins designt.

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Bild: Heidenheim Fanshop

VfL Wolfsburg

Das neue Heimtrikot der Wölfe ist an den Song "Thunder" angelehnt, der vor Heimspielen beim Aufwärmen der Mannschaft abgespielt wird. Zudem prangt nach über 20 Jahren wieder das traditionelle Zinnenwappen auf dem neuen Shirt.

Bild: Wolfsburg Fanshop

SV Darmstadt 98

Auch die Hessen bleiben ihren Farben treu: Das royalblaue Trikot ist mit einem Lilienmotiv bedruckt.

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Bild: Darmstadt Fanshop

Hannover 96

In den Stoff des Hannover-Heimtrikots sind acht Wahrzeichen und Institutionen der Landeshauptstadt Hannover eingearbeitet.

Bild: Hannover 96 Fanshop

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Live-Fußball auf Joyn:

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St. Pauli

Das klassisch braune Design mir weißen Details des St. Pauli besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Material.

Bild: St. Pauli Fanshop

Hertha BSC

Das neue Heimtrikot steht laut Verein für "Vielfalt und Einheit "und sei ein "Aufruf zum Zusammenhalt und ein Ausdruck kollektiver Zugehörigkeit." Beim Design wurden auch die Wünsche und Rückmeldungen der Fans berücksichtigt.

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Bild: Hertha Fanshop

1. FC Nürnberg

Die Musterung aus unterschiedlichen Rot-Tönen auf dem neuen Heimtrikot stellt den Frankischen Rechen, das Wappen der Region, dar.

Bild: FCN Fanshop

1. FC Kaiserslautern

Teufelskopf, Dreizack, Teufelskratzer, Teufelsschweif: Diese Elemente sind auf dem neuen klassisch roten Trikot der "Roten Teufel" eingearbeitet.

Bild: Kaiserslautern Fanshop

Fußball-Videos:

Karlsruher SC

Auch der KSC läuft standesgemäß in der Vereinsfarbe auf. Auf der Vorderseite des Shirts ist die Silhouette des Wappens der Stadt abgebildet.

Bild: KSC Fanshop

VfL Bochum

Der Umriss des Vereinswappens ist das Muster auf dem neuen Heimtrikot. "Denn unser Wappen ist mehr als nur ein Zeichen. Es steht für das, was in uns steckt – unser Herz", heißt es auf der Vereinswebseite.

Bild: VfL Bochum Fanshop

Arminia Bielefeld

Unter dem Motto "Wie zeigen Flagge!" präsentiert die Arminia das neue schwarz-blau-weiße Trikot. Auch hier zeigt Muster auf der Vorderseite die Silhouette des Vereinswappens.

Bild: Arminia Bielefeld Fanshop

Holstein Kiel

Das zurückhaltende Design ist dunkelblau mit roten Akzenten. Laut Verein soll das Shirt "norddeutsche Klarheit" darstellen.

Bild: Kiel Fanshop

Dynamo Dresden

Dynamo hat das schwarz-gelbe Trikot im Retro-Stil gehalten. Das Design ist an die Bundesliga-Saison 1991/1992 angelehnt.

Bild: Dynamo Dresend Fanshop

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Eintracht Braunschweig

Ein gestanztes Löwenmuster ziert das gesamte neue Heimtrikot der Eintracht.

Bild: Eintracht Braunschweig Fanshop

1. FC Magdeburg

Magdeburgs neues Heimtrikot ist mit schlichten blau-weißen Vertikalstreifen verziert – das Design ist ähnlich dem Auswärtstrikot der vergangenen Saison.

Bild: Magdeburg Fanshop

Energie Cottbus

Das schlichte rot-weiße Trikot von Energie Cottbus wird im Fanshop als "kein Fanartikel" beschrieben. Es sei "der Beweis, dass wir schon immer hier waren."

Bild: Energie Cottbus Fanshop

VfL Osnabrück

Das neue Dress aus Osnabrück ist lila-lila gestreift und mit weißen Details geschmückt. Das Trikot "interpretiert mit geometrischen Formen und historischen Bezügen" den VfL neu.

Bild: VfL Osnabrück Fanshop

SpVgg Greuther Fürth

Die Vereinsfarbe ist nur beim neuen Dress von der SpVgg nur als Akzent verbaut. Das Cremeweiß soll laut Verein das Kleeblatt besonders hervorheben.

Bild: Greuther Fürth Fanshop

Alle Heimtrikots der Bundesliga: Das sind die Heimtrikots aller Bundesliga-Mannschaften

Auch interessant: Hertha BSC muss aufpassen, nicht 1860 München 2.0 zu werden - ein Kommentar

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