Bundesliga
Bayer Leverkusen arbeitet wohl an spektakulärer Rückholaktion - Bundesliga-Transfergerüchte & News
Aktualisiert:von ran.de/SID
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Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.
In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich.
ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.
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+++ 04. August, 12:06 Uhr: Leverkusen bastelt wohl an einer Rückholaktion +++
Bayer Leverkusen will sich offenbar mit einem alten Bekannten auf der rechten Außenbahn verstärken. Laut Informationen des "Kicker" arbeitet der Bundesligist an einer Rückholaktion von Moussa Diaby. Der Franzose könnte damit nach zwei Jahren im Ausland zu seinem ehemaligen Klub zurückkehren und wieder in der Bundesliga auflaufen.
Der 27-Jährige steht derzeit bis 2029 in Saudi-Arabien bei Al-Ittihad unter Vertrag. Laut "Bild" ist der Franzose dort jedoch nicht mehr glücklich und sucht nach einer neuen Herausforderung. Diaby spielte bereits von 2019 bis 2023 für die Werkself und erzielte in dieser Zeit 31 Tore, ehe er für rund 55 Millionen Euro in die Premier League zu Aston Villa wechselte.
Auch andere europäische Topklubs sollen Interesse an Diaby zeigen. Unter anderem beschäftigen sich der italienische Spitzenklub Inter Mailand und Benfica Lissabon mit einer Verpflichtung des Franzosen. Die Ablösesumme soll unter 30 Millionen Euro liegen.
Für eine Rückkehr müsste Bayer Leverkusen dem Franzosen wohl ein fürstliches Gehalt zahlen. Sollte der Transfer zustande kommen, würde Diaby mit einem Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro brutto zu den Topverdienern des Vereins zählen.
+++ 03. August, 7:25 Uhr: FC Schalke 04: Lindström-Transfer wohl geplatzt +++
Auf der Zielgeraden ist der Wechsel von Jesper Lindström von der SSC Neapel zum FC Schalke 04 offenbar geplatzt. Der 26-Jährige war zum obligatorischen Medizincheck schon nach Gelsenkirchen gereist und sollte am Montag beim Shooting für das Mannschaftsfoto dabei sein. Daraus wird jetzt wohl nichts.
Wie "Bild" berichtet, ist die Geduld der Schalke-Bosse mit den Italienern am Ende, weil sich die SSC nicht an mündliche Absprachen und frühere Versprechen halte.
Knackpunkt seien Vertragsmodalitäten: Während Schalke auf eine Kaufoption pocht und eine Kaufpflicht ablehnt, beharrt Neapel plötzlich auf eine Kaufpflicht.
Lindström werde nun unverrichteter Dinge zurück nach Italien fliegen. Einen Transfer soll es nur noch geben, wenn Neapel die mündlichen Zusagen auch einhalte.
Sportlich war der geplante Wechsel zumindest fragwürdig. Vor drei Jahren hatte Neapel den Dänen noch für 30 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Nach nur einem Jahr wurde er an Everton und danach an den VfL Wolfsburg verliehen. Mit überschaubarem Erfolg. Lindströms Marktwert ist mittlerweile von 22 auf vier Millionen Euro abgestürzt.
Auch interessant: Bundesliga 2026/27: Heimtrikot-Ranking aller 18 Mannschaften
+++ 02. August, 7:38 Uhr: Leverkusen verpflichtet wohl Außenverteidiger für 30 Millionen Euro +++
Bayer Leverkusen hat wohl einen Nachfolger für Alejandro Grimaldo gefunden. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Verein vor einer Verpflichtung von Miguel Gutierrez. Die Ablöse beläuft sich demnach auf 30 Millionen Euro.
Der 25-Jährige ist wie Grimaldo Spanier und spielte in der abgelaufenen Saison bei der SSC Neapel. Zuvor stand er 112 Spiele für den FC Girona auf dem Platz - ursprünglich kam der Außenverteidiger aus der Akademie von Real Madrid und absolvierte zehn Spiele für die erste Mannschaft der "Königlichen".
Gutierrez wäre neben dem Portugiesen Afonso Moreira der zweite teure Neuzugang für die kommende Saison. Damit hätte die Werkself in diesem Transferfenster rund 85 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.
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