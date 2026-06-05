Arminia Bielefeld: Kniat-Nachfolge geklärt - Ex-Profi übernimmt

Regionalliga-Coach als Neuzugang für Arminia Bielefeld: Laut der Geschäftsführung ist er eine Art Wunsch-Transfer. Zur neuen Saison übernimmt Oliver Kirch die Arminia.

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld ist bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Ab der kommenden Saison übernimmt Ex-Profi Oliver Kirch die Verantwortung. Der 43-Jährige, der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist, kommt vom Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II und tritt die Nachfolge von Mitch Kniat an.

"Ich freue mich sehr, dass wir Oliver Kirch für Arminia Bielefeld gewinnen und von unserem Weg begeistern konnten", wurde Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel zitiert. "Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden", fügte er an.

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Die Arminen hatten sich nach der abgelaufenen Saison, in der das Team bis zum Ende gegen den Abstieg spielte und letztlich Tabellen-13. wurde, von Trainer Kniat getrennt, der zuvor drei Jahre im Amt gewesen war.

Mit Kirch übernimmt nun ein alter Bekannter: Zwischen 2007 und 2010 absolvierte der gebürtige Soester 77 Pflichtspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga für Schwarz-Weiß-Blau. Von 2013 bis 2015 spielte Kirch für Borussia Dortmund, dort kam der einstige Mittelfeldakteur aber nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. Bielefeld ist seine erste Trainerstation im Profibereich.