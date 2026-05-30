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Borussia Mönchengladbach: Coup mit Arsenal-Star hätte beinahe geklappt
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:26 Min
Der heutige Arsenal-Star Martin Ödegaard wäre einst wohl beinahe in der Bundesliga gelandet.
Als das einstige Wunderkind Martin Ödegaard in Norwegen den Durchbruch im Profifußball schaffte, warben zahlreiche Topklubs um den damaligen Teenager.
Anfang 2015 hätte wohl beinahe Bundesligist Borussia Mönchengladbach das Rennen gemacht.
"Wir hatten das Gefühl, dass Martin und die Familie einen Wechsel nach Mönchengladbach wirklich ernsthaft in Betracht ziehen", erklärte Steffen Korell im "Kicker". Der 54-Jährige war damals Chef der Scouting-Abteilung der Borussia.
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Martin Odegaard: Gladbach scheiterte auch im zweiten Anlauf
Laut Korell imponierte Ödegaards Umfeld die damals sehr erfolgreiche Entwicklung von Talenten der Gladbacher wie Marc-Andre ter Stegen, Marco Reus oder Granit Xhaka.
Allerdings war die Konkurrenz im Werben um Ödegaard damals doch zu groß für die Borussia, er entschied sich letztlich für einen Wechsel zu Real Madrid.
Da sich Ödegaard aber im Star-Ensemble der "Königlichen" nie durchsetzen konnte, schielte Gladbach immer wieder auf eine zweite Chance beim ehemaligen Wunderkind. "Das Szenario einer Ausleihe ist im Hinterkopf geblieben, aber so richtig ging die Tür für uns später nicht mehr auf", sagte Korell.
2021 wechselte Ödegaard dann von Real zum FC Arsenal und ist heute einer der prägenden Köpfe des amtierenden Premier-League-Champions.
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