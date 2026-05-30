Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Borussia Mönchengladbach: Coup mit Arsenal-Star hätte beinahe geklappt

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

DFB-Team: Comeback-Plan! Nagelsmann gibt Neuer-Update

Videoclip • 02:26 Min

Der heutige Arsenal-Star Martin Ödegaard wäre einst wohl beinahe in der Bundesliga gelandet.

Als das einstige Wunderkind Martin Ödegaard in Norwegen den Durchbruch im Profifußball schaffte, warben zahlreiche Topklubs um den damaligen Teenager.

Anfang 2015 hätte wohl beinahe Bundesligist Borussia Mönchengladbach das Rennen gemacht.

"Wir hatten das Gefühl, dass Martin und die Familie einen Wechsel nach Mönchengladbach wirklich ernsthaft in Betracht ziehen", erklärte Steffen Korell im "Kicker". Der 54-Jährige war damals Chef der Scouting-Abteilung der Borussia.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live

    Verfügbar auf Joyn

    265 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live

    Verfügbar auf Joyn

    265 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball

    Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball

    Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Martin Odegaard: Gladbach scheiterte auch im zweiten Anlauf

Laut Korell imponierte Ödegaards Umfeld die damals sehr erfolgreiche Entwicklung von Talenten der Gladbacher wie Marc-Andre ter Stegen, Marco Reus oder Granit Xhaka.

Allerdings war die Konkurrenz im Werben um Ödegaard damals doch zu groß für die Borussia, er entschied sich letztlich für einen Wechsel zu Real Madrid.

Da sich Ödegaard aber im Star-Ensemble der "Königlichen" nie durchsetzen konnte, schielte Gladbach immer wieder auf eine zweite Chance beim ehemaligen Wunderkind. "Das Szenario einer Ausleihe ist im Hinterkopf geblieben, aber so richtig ging die Tür für uns später nicht mehr auf", sagte Korell.

2021 wechselte Ödegaard dann von Real zum FC Arsenal und ist heute einer der prägenden Köpfe des amtierenden Premier-League-Champions.

Auch interessant: Undav-Entscheidung bei Stuttgart wohl gefallen

Mehr News zur Bundesliga