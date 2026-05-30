Borussia Mönchengladbach: Coup mit Arsenal-Star hätte beinahe geklappt

ran Fußball DFB-Team: Comeback-Plan! Nagelsmann gibt Neuer-Update Videoclip • 02:26 Min Link kopieren Teilen

Der heutige Arsenal-Star Martin Ödegaard wäre einst wohl beinahe in der Bundesliga gelandet.

Als das einstige Wunderkind Martin Ödegaard in Norwegen den Durchbruch im Profifußball schaffte, warben zahlreiche Topklubs um den damaligen Teenager. Anfang 2015 hätte wohl beinahe Bundesligist Borussia Mönchengladbach das Rennen gemacht. Bundesliga-Neuerungen zur Saison 2026/27: Neuer Ball, lange Länderspielpause und Co. "Wir hatten das Gefühl, dass Martin und die Familie einen Wechsel nach Mönchengladbach wirklich ernsthaft in Betracht ziehen", erklärte Steffen Korell im "Kicker". Der 54-Jährige war damals Chef der Scouting-Abteilung der Borussia.

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