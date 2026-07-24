ran Fußball WM 2026: Messi am Boden! Fans zerlegen lahmes Finale Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Nach dem verlorenen WM-Finale gibt es Spekulationen um das Ende der Nationalmannschafts-Karriere von Argentiniens Superstar Lionel Messi. Nun spricht ein Mitspieler.

Die argentinische Nationalmannschaft hat zuletzt bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko die Titelverteidigung verpasst. Im Finale unterlagen die Südamerikaner gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung, selbst Superstar Lionel Messi konnte die Gauchos dieses Mal nicht mehr retten. Jürgen Klopp ist Bundestrainer: Mit der DFB-Trumpfkarte muss es jetzt klappen - Kommentar Nun gibt es Spekulationen, wie es mit dem 39-Jährigen auf Nationalmannschafts-Ebene weitergehen könnte, ein Mitspieler klärt vermeintlich auf.

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Paredes: "Wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt" Ausgerechnet Leandro Paredes, der mit seinen körperlichen Attacken nach Schlusspfiff des WM-Endspiels für Negativ-Schlagzeilen sorgte, sprach über die Zukunft Messis in Argentiniens Nationalmannschaft. "Es schmerzt. Denn wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt. Ich denke, er hat entschieden, dass dies sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft war", sagte der Mittelfeldspieler bei "Dsports", "hoffentlich nicht". Während nach Medienberichten aus Argentinien auch der 32-jährige Paredes über einen Nationalmannschafts-Rücktritt nachdenkt und ihm möglicherweise für seine Übergriffe im WM-Finale noch eine längere Sperre droht, hat sich Messi noch nicht zu seiner Zukunft geäußert.