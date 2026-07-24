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WM 2026: Rücktritt? Mitspieler Leandro Paredes spricht über Zukunft von Lionel Messi
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Messi am Boden! Fans zerlegen lahmes Finale
Videoclip • 01:01 Min
Nach dem verlorenen WM-Finale gibt es Spekulationen um das Ende der Nationalmannschafts-Karriere von Argentiniens Superstar Lionel Messi. Nun spricht ein Mitspieler.
Die argentinische Nationalmannschaft hat zuletzt bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko die Titelverteidigung verpasst.
Im Finale unterlagen die Südamerikaner gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung, selbst Superstar Lionel Messi konnte die Gauchos dieses Mal nicht mehr retten.
Nun gibt es Spekulationen, wie es mit dem 39-Jährigen auf Nationalmannschafts-Ebene weitergehen könnte, ein Mitspieler klärt vermeintlich auf.
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Paredes: "Wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt"
Ausgerechnet Leandro Paredes, der mit seinen körperlichen Attacken nach Schlusspfiff des WM-Endspiels für Negativ-Schlagzeilen sorgte, sprach über die Zukunft Messis in Argentiniens Nationalmannschaft.
"Es schmerzt. Denn wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt. Ich denke, er hat entschieden, dass dies sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft war", sagte der Mittelfeldspieler bei "Dsports", "hoffentlich nicht".
Während nach Medienberichten aus Argentinien auch der 32-jährige Paredes über einen Nationalmannschafts-Rücktritt nachdenkt und ihm möglicherweise für seine Übergriffe im WM-Finale noch eine längere Sperre droht, hat sich Messi noch nicht zu seiner Zukunft geäußert.
Messi fehlte beim Fan-Empfang in Buenos Aires
Der Superstar reiste nach der WM auch nicht mit der Mannschaft zum großen Empfang des Teams in der Hauptstadt Buenos Aires. Er flog in seine Heimatstadt Rosario zu seinem kranken Vater.
Bislang bestritt Messi 207 Länderspiele, schoss 125 Tore für Argentinien und führte das Land 2022 in Katar zum heiß ersehnten WM-Titel.
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