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FC St. Pauli: Zweitliga-Neustart ohne Trainer Alexander Blessin

Aktualisiert:

von SID

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Videoclip • 01:02 Min

Der FC St. Pauli braucht einen neuen Trainer. Wie mehrere Hamburger Medien erfahren haben wollen, wird Alexander Blessin nicht mit in die 2. Liga gehen.

Trennung nach Abstieg: Trainer Alexander Blessin wird den FC St. Pauli offenbar verlassen und beim Neustart des Kiezklubs in der 2. Liga nicht an der Seitenlinie stehen.

Dies berichteten Hamburger Medien am Donnerstag übereinstimmend. Demnach konnten sich Trainer und Verein nicht auf die zukünftige Ausrichtung einigen. Wer bei den Hamburgern übernimmt, ist bislang nicht bekannt.

Alexander Blessin schaffte mit St. Pauli den Klassenerhalt in der Bundesliga

Blessin wechselte nach St. Paulis Bundesliga-Aufstieg 2024 vom belgischen Erstligisten Union St. Gilloise an die Elbe.

Unter dem Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler schafften die Braun-Weißen in der ersten Saison den Klassenerhalt, vor knapp drei Wochen stieg der Klub nach zehn sieglosen Spielen nacheinander und einer Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag als Tabellenschlusslicht ab.

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