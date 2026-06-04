Der FC St. Pauli braucht einen neuen Trainer. Wie mehrere Hamburger Medien erfahren haben wollen, wird Alexander Blessin nicht mit in die 2. Liga gehen.

Trennung nach Abstieg: Trainer Alexander Blessin wird den FC St. Pauli offenbar verlassen und beim Neustart des Kiezklubs in der 2. Liga nicht an der Seitenlinie stehen.

Dies berichteten Hamburger Medien am Donnerstag übereinstimmend. Demnach konnten sich Trainer und Verein nicht auf die zukünftige Ausrichtung einigen. Wer bei den Hamburgern übernimmt, ist bislang nicht bekannt.