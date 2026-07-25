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+++ 25. Juli, 18:28 Uhr: Reschke meint - bei dieser Olise-Ablöse könnte Bayern schwach werden +++ Bayern-Star Michael Olise wird wohl aktuell sehr intensiv von Real Madrid umworben. Zwar betonten die Münchner zuletzt immer wieder, dass Olise nicht zum Verkauf stehe, doch der ehemalige FCB-Manager Michael Reschke kennt die Mechanismen des Geschäfts. Der 68-Jährige sagte bei "Absolut Fußball", dass er denke, die mögliche Schmerzgrenze des FCB bei Olise liege "deutlich über 150 Millionen Euro". Dann müsse beim Rekordmeister "das Für und Wider deutlich abgewogen werden – und irgendwann wird dann aus einem Nein ein Vielleicht und am Ende doch eventuell auch Ja". Spanische Medien berichteten zuletzt aber, dass auch diese Summe nicht reichen würde, sondern die tatsächliche Münchner Schmerzgrenze sogar bei 200 Millionen Euro liegen soll. Nicht zuletzt deshalb sieht Reschke seinen früheren Arbeitgeber bei der Causa Olise durchaus in einer komfortablen Ausgangslage. "Der FC Bayern besitzt auf jeden Fall ein sehr starkes Blatt in einem Poker. Und diese Situation haben sie sich durch den klugen, frühzeitigen Transfer von Olise verdient", sagte Reschke. Reschke arbeitete lange auf Management-Ebene im deutschen Profifußball und gestaltete die Transferstrategie mehrere großer Klubs mit, darunter Bayer Leverkusen, Schalke 04 und beim FC Bayern. Inzwischen hat er eine eigene Berateragentur.

+++ 24. Juli, 07:59 Uhr: Dante lobt Bayern-Entwicklung unter Kompany +++ Elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Dante zum FC Bayern zurückgekehrt. Der 42-jährige Brasilianer übernimmt die zweite Mannschaft und wird zusätzlich die U19 in der UEFA Youth League betreuen. Bei seiner Rückkehr fiel ihm vor allem ein Wandel im Umgang mit Talenten auf. Unter Trainer Vincent Kompany würden Nachwuchsspieler heute deutlich stärker gefördert als zu seiner aktiven Zeit beim Rekordmeister. "Er hat Bock, junge Spieler zu entwickeln und sie spielen zu lassen", sagte Dante in einer Medienrunde. "Ich habe Bayern nicht so kennengelernt. Die jungen Spieler hatten damals nicht so viele Chancen, wie sie bei Vinnie jetzt haben." Dante sieht es als zentrale Aufgabe, diesen Weg fortzuführen. Ergebnisse in der Regionalliga stehen für ihn nicht an erster Stelle. "Mein Hauptziel hier ist es, die Jungs zu entwickeln", erklärte der frühere Innenverteidiger. Sein Wunsch: "Ich hoffe, dass ich eine gute Arbeit mit den jungen Spielern mache und Vinnie noch mehr von ihnen spielen lässt." Dafür will er seine Mannschaft auch im Trainingsalltag möglichst nah an die Methoden der Profis heranführen. Mit Kompany stehe er bereits in engem Austausch: "Wir sprechen immer am Telefon und ich habe ihn zwei-, dreimal getroffen." Die Rückkehr nach München kam durch einen Kontakt mit Sportvorstand Max Eberl zustande, den Dante noch aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten kennt. Bei einem Treffen habe er seinen Wunsch geäußert, Trainer zu werden. "Da habe ich Max gesagt: 'Treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee oder so.'" Aus den Gesprächen entwickelte sich schließlich die Idee einer Zusammenarbeit. Besondere Vorfreude verspürt der neue Bayern-Coach bereits auf die Duelle mit dem TSV 1860 München. Den Termin des ersten Derbys kennt er auswendig. "17. Oktober, das weiß ich", sagte Dante lachend. Die Bedeutung dieser Partien habe er schnell zu spüren bekommen: "Nach unserem ersten Freundschaftsspiel haben uns unsere Fans begrüßt und gleich gerufen: 'Derby! Derby!' Solche Spiele haben mehr Emotion, mehr Adrenalin." Für seine Trainerlaufbahn will sich Dante derweil an drei prominenten Vorbildern orientieren: "Gutes von Pep, Gutes von Jupp, Gutes von Favre. Daraus muss ich die Identität von Dante als Trainer aufbauen."

+++ 23. Juli, 19:36 Uhr: Ex-Spurs-Coach Sherwood befeuert Gerüchte um Kane +++ Gibt Harry Kane noch einmal ein Comeback bei seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur? Geht es nach Ex-Spurs-Coach Tim Sherwood, ist dieses Szenario nun wieder etwas wahrscheinlicher geworden. "Harry Kane möchte in die Premier League zurückkehren, zu einem Verein, der Titel gewinnen kann", sagte Sherwood bei "GB News". Zuversichtlich macht Sherwood dabei die bisherige Spurs-Kaderplanung im Sommer 2026 und auch das Engagement von Coach Roberto De Zerbi bei den Londonern. "Das Geld, das sie ausgegeben haben, gefällt mir, und ich mag die Spieler, die sie geholt haben, aber sie müssen das jetzt auch auf dem Platz umsetzen und für Tottenham Leistung bringen", sagte Sherwood rückblickend darauf, dass die Spurs in der Vorsaison beinahe abgestiegen wären und nun einen Umbruch einleiten. "Wenn sich die Dinge zum Besseren wenden und sie in der nächsten Saison tatsächlich auf Champions-League-Fußball hinarbeiten, dann will Harry, wenn er bereit ist zurückzukommen, auch in der Champions League spielen", blickt der ehemalige Tottenham-Trainer voraus, "ich würde Tottenham Hotspur nicht ausschließen. Ganz bestimmt nicht." Die Spurs haben bislang unter anderem Sandro Tonali aus Newcastle geholt, ebenso Mateus Fernandes von Absteiger West Ham und Jan Paul van Hecke von Brighton. Zudem kam Routine für die Abwehr mit dem Argentinier Marcos Senesi aus Bournemouth sowie Andrew Robertson vom FC Liverpool.

+++ 22. Juli, 07:40 Uhr: 60 Mann! Mega-Training bei Bayern +++ Besondere Einheit beim FC Bayern. Zum Trainingsauftakt der Münchner versammelten sich rund 60 Mann an der Säbener Straße auf dem Platz - dabei war kaum ein Profi anwesend. Mit Sven Ulreich, Tom Bischof, Arijon Ibrahimovic und den drei Verkaufskandidaten Joao Palhinha, Sacha Boey und Armindo Sieb waren nur sechs Profispieler vor Ort, der Rest hat nach der WM noch Urlaub. Voll war es dennoch, was laut "Bild" daran lag, dass Trainer Vincent Kompany ein Talente-Casting veranstaltete und mehr als 30 Jugendspieler aus U23 und U19 vorspielen ließ. Unter anderem durften Wisdom Mike, Filip Pavip und Macon Cardozo ihr Können unter Beweis stellen. Unterstützung holte sich Kompany vom neuen U23-Coach Dante und U19-Trainer Leonhard Haas. Insgesamt waren mehr als 20 Trainer und Betreuer am Start. Ein relevanter Tag, den sich auch viele Bosse nicht entgehen ließen. So wurden unter anderem Sportdirektor Christoph Freund, Campus-Boss Michael Wiesinger und Eberl-Assistent Bastian Wernscheid vor Ort gesehen. Übrigens: Serge Gnabry und Lennart Karl arbeiteten auf einem Nebenplatz individuell in ihrem Reha-Training. Auch interessant: FC Bayern: Michael Olise und Real Madrid - mischt sich Kylian Mbappe ein?

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