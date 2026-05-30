Entscheidung bei Tim Walter. Der 50-Jährige bleibt Cheftrainer von Holstein Kiel. Ein Engagement beim VfL Wolfsburg wird es nicht geben.

Tim Walter bleibt Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wird damit nicht neuer Chefcoach beim VfL Wolfsburg. Wie die Kieler am Samstagmorgen mitteilten, haben sich beide Seiten "auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt".

Walter, zuvor schon 2018/19 Trainer der Kieler, hatte den abstiegsbedrohten Klub im Februar zum zweiten Mal übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Zuletzt war der einstige Stuttgart- und HSV-Coach als Nachfolger von Dieter Hecking bei Bundesliga-Absteiger Wolfsburg gehandelt worden.