2. Bundesliga
Korb für Absteiger Wolfsburg: Tim Walter bleibt Trainer in Kiel
Veröffentlicht:von SID
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Entscheidung bei Tim Walter. Der 50-Jährige bleibt Cheftrainer von Holstein Kiel. Ein Engagement beim VfL Wolfsburg wird es nicht geben.
Tim Walter bleibt Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wird damit nicht neuer Chefcoach beim VfL Wolfsburg. Wie die Kieler am Samstagmorgen mitteilten, haben sich beide Seiten "auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt".
Walter, zuvor schon 2018/19 Trainer der Kieler, hatte den abstiegsbedrohten Klub im Februar zum zweiten Mal übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Zuletzt war der einstige Stuttgart- und HSV-Coach als Nachfolger von Dieter Hecking bei Bundesliga-Absteiger Wolfsburg gehandelt worden.
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Walter bleibt bei Holstein Kiel
"Ich spüre von allen im Verein, den Verantwortlichen, Mitarbeitenden, dem Trainer- und Funktionsteam und den Spielern großes Vertrauen und Überzeugung", sagte Walter: "Der Verein besitzt Potenzial, eine klare Idee und ein Umfeld, das nachhaltig, aber auch ambitioniert denkt und arbeitet."
Für Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe sei Walter "unser erster Ansprechpartner" gewesen: "Als Ergebnis steht nun das Commitment, die erfolgreiche Zusammenarbeit in der kommenden Saison in gleicher Konstellation fortzuführen und die ohne Frage herausfordernde Aufgabe nachhaltig und konsequent anzugehen."
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