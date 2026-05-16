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Weltmeisterschaft

WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream - alle Informationen

Aktualisiert:

von ran

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Manuel Neuer doch zur WM?

Videoclip • 01:08 Min • Ab 12

Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko, den USA und Kanada.

Das gab es noch nie! Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) bekommt eine historische Eröffnung. Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern - und zwar in Gastgeberländern Mexiko, Kanada und USA.

Die Hauptfeier wird vor 83.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt am 11. Juni steigen, 90 Minuten bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt.

Am 12. Juni wird es in Toronto und in Los Angeles weitere Shows geben, damit alle drei Gastgeber repräsentiert werden.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

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WM 2026: Die wichtigsten Daten zur Eröffnungsfeier in Mexiko

  • Datum: Donnerstag, 11. Juni 2026

  • Austragungsort: Estadio Azteca (Mexiko-Stadt, Mexiko)

  • Beginn der Eröffnungsfeier: 19:30 Uhr deutscher Zeit (MESZ)

WM 2026: Wer zeigt die Eröffnungsfeier im Free-TV?

Die Eröffnungsfeier zur Fußball-WM 2026 wird vom ZDF live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 17:45 Uhr mit den Vorberichten.

Um 19:30 Uhr ist das ZDF live dabei, wenn die Eröffnungsfeier startet, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika steigt.

WM 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream zur Eröffnungsfeier?

Ja. Die Eröffnungsfeier wird live in der ZDF-Mediathek und unter sportstudio.de gezeigt. Selbstverständlich ist der ZDF-Stream auch kostenlos auf Joyn abrufbar.

MagentaTV wird die Eröffnungsfeier ebenfalls live und in voller Länge zeigen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

WM 2026: Werden die Shows in den USA und Kanada ebenfalls live gezeigt?

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen. MagentaTV ist hingegen live mit dabei.

Die Feier in Toronto am 12. Juni beginnt um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina (ab 21 Uhr). In Los Angeles ist es erst um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) so weit. Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay.

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WM 2026: Die Informationen zur TV-Übertragung im Überblick

  • 11. Juni, 19:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt live und kostenlos im ZDF und im Joyn-Stream

  • 12. Juni, 19:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Toronto live und kostenpflichtig auf MagentaTV

  • 13. Juni, 1:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Los Angeles live und kostenpflichtig auf MagentaTV

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

  • Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
    Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
    Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

    imago

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
    Kapazität: 71.000
    WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

    2017 Getty Images

  • Boston/Foxborough: Gillette Stadium
    Kapazität: 68.756 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2018 Getty Images

  • Dallas: AT&T-Stadium
    Kapazität: 80.000 bis 108.713 
    WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

    2010 Getty Images

  • Houston: NRG Stadium
    Kapazität: 71.500 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2007 Getty Images

  • Kansas City: Arrowhead Stadium
    Kapazität: 76.416 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2011 Getty Images

  • Los Angeles: SoFi Stadium
    Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    getty

  • Miami: Hard Rock Stadium
    Kapazität: 65.326 
    WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

    2017 Getty Images

  • New York/New Jersey: MetLife Stadium
    Kapazität: 82.500 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

    2016 Getty Images

  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
    Kapazität: 69.176 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • San Francisco: Levi's Stadium
    Kapazität: 68.500 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    2016 Getty Images

  • Seattle: Lumen Field
    Kapazität: 67.000 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2016 Getty Images

  • Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
    Kapazität: 45.500
    WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

    getty

  • Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
    Kapazität: 81.070 
    WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
    Kapazität: 51.000
    WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    imago

  • Toronto/Kanada: BMO Field
    Kapazität: 30.991
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    getty

  • Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
    Kapazität: 21.000 - 54.320 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2020 Getty Images

WM 2026: Welche Künstler treten bei den Eröffnungsfeiern auf

Mexiko: Bei der Eröffnunsfeier in Mexiko werden mexikanische Legenden und internationalen Stars auf der Bühne stehen. Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop. Im Rahmen der Show soll die Kultur und die Tradition des Landes näher gebracht werden.

  • Maná

  • Alejandro Fernández

  • Belinda

  • Los Ángeles Azules

  • Lila Downs

  • J Balvin

  • Danny Ocean Tyla

USA: Bei der Show im SoFi Stadium stehen Hip Hop und Pop-Musik im Fokus. Die Verantwortlichen planen eine "High-Energy-Show" mit globalen Stars, wie es bei US-Sportevents üblich ist.

  • Katy Perry

  • Future

  • Anitta

  • LISA

  • Rema

  • Tyla

Kanada: Die Kanadier setzen auf eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts. Musikalisch ist die Show breit aufgestellt und bietet Pop, Indie, R&B und Weltmusik. Die multikulturelle Vielfalt soll im Vordergrund stehen.

  • Alanis Morissette

  • Michael Bublé

  • Alessia Cara

  • Jessie Reyez

  • Elyanna

  • Vegedream

  • William Prince

  • Nora Fatehi

  • Sanjoy

WM 2026: Unter welchem Motto stehen die Eröffnungs-Feierlichkeiten?

Zwar gibt es kein offizielles Motto, jedoch soll der Leitgedanke "Three nations, one celebration" (Drei Länder, eine gemeinsame Feier) lauten.

Mexiko, USA und Kanada als gemeinsame Gastgeber präsentiert werden. Der Fokus liegt auf kulturelle Vielfalt, den Zusammenhalt in Nordamerika und den globalem Charakter der WM

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