WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream - alle Informationen

:newstime Manuel Neuer doch zur WM? Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko, den USA und Kanada.

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WM 2026: Die wichtigsten Daten zur Eröffnungsfeier in Mexiko Datum: Donnerstag, 11. Juni 2026

Austragungsort: Estadio Azteca (Mexiko-Stadt, Mexiko)

Beginn der Eröffnungsfeier: 19:30 Uhr deutscher Zeit (MESZ)

WM 2026: Wer zeigt die Eröffnungsfeier im Free-TV? Die Eröffnungsfeier zur Fußball-WM 2026 wird vom ZDF live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 17:45 Uhr mit den Vorberichten. Um 19:30 Uhr ist das ZDF live dabei, wenn die Eröffnungsfeier startet, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika steigt. WM 2026: Mexiko vs. Südafrika live im TV, Stream & Ticker – Eröffnungsspiel

WM 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream zur Eröffnungsfeier? Ja. Die Eröffnungsfeier wird live in der ZDF-Mediathek und unter sportstudio.de gezeigt. Selbstverständlich ist der ZDF-Stream auch kostenlos auf Joyn abrufbar. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn MagentaTV wird die Eröffnungsfeier ebenfalls live und in voller Länge zeigen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

WM 2026: Werden die Shows in den USA und Kanada ebenfalls live gezeigt? Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen. MagentaTV ist hingegen live mit dabei. Die Feier in Toronto am 12. Juni beginnt um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina (ab 21 Uhr). In Los Angeles ist es erst um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) so weit. Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay.

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WM 2026: Die Informationen zur TV-Übertragung im Überblick 11. Juni, 19:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt live und kostenlos im ZDF und im Joyn-Stream

12. Juni, 19:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Toronto live und kostenpflichtig auf MagentaTV

13. Juni, 1:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Los Angeles live und kostenpflichtig auf MagentaTV

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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WM 2026: Welche Künstler treten bei den Eröffnungsfeiern auf Mexiko: Bei der Eröffnunsfeier in Mexiko werden mexikanische Legenden und internationalen Stars auf der Bühne stehen. Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop. Im Rahmen der Show soll die Kultur und die Tradition des Landes näher gebracht werden. Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

J Balvin

Danny Ocean Tyla USA: Bei der Show im SoFi Stadium stehen Hip Hop und Pop-Musik im Fokus. Die Verantwortlichen planen eine "High-Energy-Show" mit globalen Stars, wie es bei US-Sportevents üblich ist. Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla Kanada: Die Kanadier setzen auf eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts. Musikalisch ist die Show breit aufgestellt und bietet Pop, Indie, R&B und Weltmusik. Die multikulturelle Vielfalt soll im Vordergrund stehen. Alanis Morissette

Michael Bublé

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Vegedream

William Prince

Nora Fatehi

Sanjoy WM 2026: Der Spielplan des DFB-Teams – Alle Termine, Gegner und Anstoßzeiten

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