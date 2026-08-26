3. Liga - Alemannia Aachen: Joel da Silva Kiala mit 2,1 Promille am Steuer erwischt

Nach einer Alkoholfahrt muss Drittliga-Profi Joel da Silva Kiala von Alemannia Aachen für längere Zeit seinen Führerschein abgeben.

Der Drittliga-Profi Joel da Silva Kiala musste schon im Juli 2026 wegen Fahrens unter Alkohol-Einfluss seinen Führerschein abgeben.

Wie die "Aachener Zeitung" aus dem Polizeibericht zitiert, wurde bei dem Verteidiger der Alemannia ein Promillewert von 2,1 festgestellt, nachdem er zuvor vom Fahrstreifen abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte.

Eine Polizeibeamtin beobachtet dies außerhalb ihrer Dienstzeit und schritt dem Bericht nach ein, als der Unfallverursacher sich vom Tatort entfernen wollte.

Sie schnitt ihn mit dem Auto den Weg ab und wartete dann mit ihm auf die eintreffenden Beamten.