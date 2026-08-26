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3. Liga - Alemannia Aachen: Joel da Silva Kiala mit 2,1 Promille am Steuer erwischt
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Nach einer Alkoholfahrt muss Drittliga-Profi Joel da Silva Kiala von Alemannia Aachen für längere Zeit seinen Führerschein abgeben.
Der Drittliga-Profi Joel da Silva Kiala musste schon im Juli 2026 wegen Fahrens unter Alkohol-Einfluss seinen Führerschein abgeben.
Wie die "Aachener Zeitung" aus dem Polizeibericht zitiert, wurde bei dem Verteidiger der Alemannia ein Promillewert von 2,1 festgestellt, nachdem er zuvor vom Fahrstreifen abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte.
Eine Polizeibeamtin beobachtet dies außerhalb ihrer Dienstzeit und schritt dem Bericht nach ein, als der Unfallverursacher sich vom Tatort entfernen wollte.
Sie schnitt ihn mit dem Auto den Weg ab und wartete dann mit ihm auf die eintreffenden Beamten.
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Da Silva Kiala verweigert Atemalkoholtest
In weiterer Folge zeigte da Silva Kiala Gleichgewichtsprobleme, weshalb ein Atemalkoholtest veranlasst wurde. Diesen verweigerte der Drittliga-Spieler. Bei einer späteren Blutabnahme wurden dann 2,1 Promille Alkohol gemessen. Deshalb wurde der Führerschein des Unfallverursachers eingezogen.
Die Konsequenzen für die Alkoholfahrt stehen auch bereits fest. Gegen da Silva Kiala wurde neunmonatiges Fahrverbot verhängt, zudem musste er eine Geldstrafe in Höhe 1.200 Euro bezahlen. Bevor er nach Ablauf der Sperre seinen Führerschein zurückerhält, muss er eine gesetzlich vorgeschriebene Medizinisch-Psychologische Untersuchung über sich ergehen lassen.
Alemannia verhängt Geldstrafe gegen da Silva Kiala
Auch die Alemannia-Geschäftsführung hat da Silva Kiala wegen der Straftat zu einer Geldstrafe verdonnert. Diese soll einem sozialen Zweck zugute kommen. "Dies war ein schwerwiegender Fehler von Joel, den wir deutlich verurteilen. Er zeigte sich jedoch von Beginn an sehr betroffen und hat sich bei uns in dieser Woche nochmals glaubwürdig für seinen Fehler entschuldigt", werden Alemannias Geschäftsführer Rachid Azzouzi und Dirk Kall zitiert.
"Ich bedaure den Vorfall zutiefst. Die Geldstrafe des Vereins zu Gunsten von sozialen Zwecken akzeptiere ich selbstverständlich", zeigte sich da Silva Kiala reumütig. Wie es im Bericht heißt, hatte er Azzouzi und Aachen-Coach Mersad Selimbegovic bereits wenige Stunden nach dem Vorfall darüber in Kenntnis gesetzt.
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