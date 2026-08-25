Fußball
Müller und Hummels investieren in portugiesischen Erstligisten
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Die früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Mats Hummels sind als Teil einer Investorengruppe beim portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora eingestiegen.
Müller und Hummels sind unter die Vereins-Investoren gegangen. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erwarb die Gruppe, zu der neben den beiden Ex-Nationalspielern auch die früheren Bayern-Spieler Yann Sommer und Lucas Hernández gehören, 90 Prozent der Anteile an der Profifußballabteilung.
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Neuer Präsident des Vereins wird Johannes Mösmang, zuvor jahrelang Mitarbeiter im Player Management des FC Bayern. "Estrela Amadora ist ein traditionsreicher portugiesischer Fußballverein mit tiefen Wurzeln in Amadora, einer einzigartigen Identität und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft", sagte Mösmang in der Mitteilung des Klubs.
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Vorstadt-Verein von Lissabon
"Der Verein zeichnet sich zudem durch eine besondere Besonderheit aus: das eigene Stadion. Wir sind hochmotiviert, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und diszipliniert und nachhaltig ein Projekt zu realisieren, auf das die Fans, die Gemeinde und alle, die zu Estrela gehören, stolz sein können", heißt es weiter.
Amadora ist eine Vorstadt der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Der junge Verein, der durch eine Fusion mit dem Club Sintra Football 2020 in der dritten Liga einstieg, spielt seit 2023 in der ersten Liga.
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