Die früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Mats Hummels sind als Teil einer Investorengruppe beim portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora eingestiegen.

Müller und Hummels sind unter die Vereins-Investoren gegangen. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erwarb die Gruppe, zu der neben den beiden Ex-Nationalspielern auch die früheren Bayern-Spieler Yann Sommer und Lucas Hernández gehören, 90 Prozent der Anteile an der Profifußballabteilung.

Neuer Präsident des Vereins wird Johannes Mösmang, zuvor jahrelang Mitarbeiter im Player Management des FC Bayern. "Estrela Amadora ist ein traditionsreicher portugiesischer Fußballverein mit tiefen Wurzeln in Amadora, einer einzigartigen Identität und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft", sagte Mösmang in der Mitteilung des Klubs.