Fußball-Welt trauert um Milan-Legende Franco Baresi

Sein früherer Klub AC Mailand bestätigt den Tod des einstigen Liberos.

Die italienische Fußball-Ikone Franco Baresi ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies bestätigte die AC Mailand am Freitag. Der Klub trauere um "Franco Baresi, der ebenso wie sein Trikot mit der Nummer 6 für immer ein untrennbarer und wesentlicher Bestandteil der DNA und der Geschichte des Vereins bleiben wird", hieß es in einer Mitteilung. Zu den Todesumständen machte Milan keine Angaben.

Baresi hatte seine gesamte aktive Karriere als Fußballprofi bei Milan verbracht. Mit dem Klub gewann der frühere Libero unter anderem sechs nationale Meisterschaften und drei Titel im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise der Champions League. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde Baresi 1982 Weltmeister, 1994 Vizeweltmeister sowie WM-Dritter 1990.