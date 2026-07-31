Bundesliga
FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Alle Infos zum Bundesliga-Auftaktspiel - TV-Übertragung, kostenlosem Joyn-Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:21 Min
Die neue Bundesligasaison startet Ende nächsten Monat. Beim Auftaktspiel empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. ran hat alle Infos zu der Partie zusammengefasst.
Das Eröffnungsspiel für die 64. Bundesliga-Saison hat es in sich. Der amtierende Meister FC Bayern München trifft am 28. August auf den VfB Stuttgart.
Das Duell ist eine Neuauflage des letztjährigen Pokalfinales, das die Münchner mit 3:0 für sich entschieden. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena.
ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.
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Bayern München vs. VfB Stuttgart live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb: Bundesliga; 1. Spieltag
Datum: 28. August 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern empfängt Stuttgart: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Ja. Das Auftaktspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird live in SAT.1 im Free-TV übertragen.
Bayern München - VfB Stuttgart live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Freitag, 28. August, um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Stuttgart im Livestream sehen?
Das Spiel zwischen Bayern und Stuttgart wird im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Stuttgart zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayern München vs. VfB Stuttgart
Begegnung: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Datum und Uhrzeit: 28. August 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
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