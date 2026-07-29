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Borussia Dortmund: Sorgen um Abwehr-Youngster Filippo Mane - Engpass in der Defensive verschärft sich

Veröffentlicht:

von Dominik Hager

ran Fußball Bundesliga

BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert

Videoclip • 01:06 Min

Der BVB muss den nächsten Ausfall in der Abwehr verkraften. Filippo Mane verletzte sich im Testspiel gegen Cerezo Osaka und wurde schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Borussia Dortmund muss sich Sorgen um Abwehr-Youngster Filippo Mane machen. Der 21-Jährige verletzte sich im Testspiel auf der Asientour bei Cerezo Osaka und musste bereits in der 35. Minute ausgewechselt und durch Jean-Luca Riedl ersetzt werden.

Mane wollte beim Stande von 1:0 für Osaka den Ex-Borussen Shinji Kagawa daran hindern, auf 2:0 erhöhen. Zwar konnte er mit einem langen Schritt den Abschluss des Japaners blocken, verletzte sich jedoch bei der Aktion.

Der Youngster blieb mit schmerzverzerrten Gesicht auf dem Boden liegen und musste von den Medizinern auf dem Platz behandelt werden. Schnell wurde jedoch klar, dass Mane umgehend ausgewechselt werden muss. Zwar konnte der Italiener den Platz auf seinen eigenen Beinen verlassen, jedoch werden weitere Untersuchungen nötig sein.

Bis dahin bleibt unklar, ob es sich nur um eine Zerrung oder um eine schwerwiegendere Verletzung handelt.

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Borussia Dortmund: Sorgen in der Abwehr werden immer größer

Für Dortmund wäre ein längerer Ausfall von Mane enorm bitter. Die "Schwarz-Gelben" haben in der Innenverteidigung ohnehin schon erhebliche Sorgen. Niklas Süle hat seine Karriere beendet und mit Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zwei weitere Innenverteidiger verletzungsbedingt noch länge Zeit.

Nicht ausgeschlossen, dass die BVB-Verantwortlichen nochmal auf dem Transfermarkt nachbessern müssen.

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