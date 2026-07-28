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FC Bayern München: Lasst Jamal Musiala endlich in Ruhe! Ein Kommentar
Veröffentlicht:von Dominik Hager
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Jamal Musiala sucht nach seiner früheren Form. Den Bayern-Star unter Druck zu setzen, ist aber der völlig falsche Weg. Ein Kommentar.
Als die Bilder von der Klub-WM 2025 um die Welt gingen, war das Entsetzen groß. Auch jedem Nichtmediziner war sofort klar, dass sich Jamal Musiala im Zweikampf mit PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma mehr als nur eine leichte Verletzung zugezogen hat.
Niemand rechnete damit, dass der 23-Jährige innerhalb wenigen Monaten wieder unbeschwert in spektakuläre Dribblings gehen und seine Magie auf dem Platz versprühen könne.
Und doch ist seitdem in Fußball-Deutschland eine permanente Unruhe und Ungeduld zu vernehmen. All das steht gänzlich in Widerspruch mit den Reaktionen im letzten Sommer.
So mancher Experte scheint die Monate seit dem Comeback von Musiala förmlich zu zählen, um dann sofort wieder Druck ausüben zu können. Ganz getreu dem Motto: Es sind jetzt schon X Monate vergangenen, jetzt müsste er doch eigentlich wieder wie gewohnt performen.
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Musiala konnte seit der Verletzung nicht unbeschwert aufspielen
Die jüngste Aussage von Lothar Matthäus passt perfekt in dieses Bild. "Irgendwann ist es vorbei mit der schweren Verletzung. Diese muss er jetzt endgültig aus dem Kopf bekommen. Es gibt keine Ausrede mehr", hatte dieser unlängst deutlich gemacht.
Ist es also eine Ausrede, wenn Musiala mit einer Metalplatte im Fuß nicht seine gewohnten Leistungen zeigen konnte? Ist es eine Ausrede, wenn er aufgrund der Entnahme besagter Platte erneut Teile der wichtigen Saisonvorbereitungsphase verpasst?
Die bittere Wahrheit lautet: Musiala konnte nie unbeschwert aufspielen. Die Verletzung setzt dem Offensiv-Star nach gut einem Jahr immer noch zu.
Daher gilt die klare Devise: Lasst den Musiala endlich in Ruhe! Wenn jemand das Recht hat, ungeduldig zu werden, ist das Musiala selbst. Für ihn ist es am schwierigsten zu verkraften, noch nicht die beste Version von sich selbst abliefern zu können.
Kritik am 23-Jährigen ist ohnehin Fehl am Platz. Das Bemühen ist dem hart arbeitenden Spieler in jeder Szene anzusehen. Beim frühen deutschen WM-Aus gegen Paraguay gehörte er zu den wenigen Spielern, denen der Siegeswille im Gesicht geschrieben stand - unabhängig von seinen eigenen Problemen.
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Musiala: Es benötigt Optimismus und Geduld
Alle Beteiligten müssen nun die Vorsaison abhaken und positiv in die Zukunft blicken. Die Hoffnung ist groß, dass Musiala nach - und vor allem aufgrund - der Entfernung der Metallplatte in der kommenden Saison wieder frei aufspielen kann.
Geduld ist aber weiterhin vonnöten, gerade weil Musiala durch die Mini-OP verspätet in die Vorbereitung einsteigt und bei der Asien-Tour Anfang August nicht dabei ist. Der Offensivspieler kann daher beim Supercup oder zum Bundesliga-Start noch gar nicht bei 100 Prozent sein.
Dies dürfte zwar Kritikern wieder einen Grund zum Nörgeln und Monate-Zählen geben, ist für den FC Bayern und Musiala selbst jedoch irrelevant. Es reicht völlig, wenn der Spieler im Laufe der Hinrunde seine Form findet.
Musiala weiß genau, dass sich die Konkurrenzsituation durch die Verpflichtung von WM-Shootingstar Ismael Saibari verschärft hat. Dieser trotzt er aber nicht, wenn er wie seine Kritiker in Ungeduld verfällt.
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